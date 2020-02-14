Во Франции расследуют драку, в которой Павленский угрожал ножом и получил бутылкой по голове

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Судебные власти Франции проводят расследование инцидента с участием акциониста-эмигранта из РФ Петра Павленского, произошедшего в ночь на 1 января 2020 года в Париже, сообщают в пятницу вечером французские СМИ.

Согласно полученной следователями информации, во время вечеринки произошла ссора между Павленским и группой людей. В итоге, по словам очевидцев, перебравшийся во Францию из России акционист схватил кухонный нож и принялся угрожать им обидчикам. По информации портала Mediapart, два человека получили ножевые ранения. Павленский тоже не вышел из конфликтной ситуации целым и невредимым - его ударили бутылкой по голове. Один из участников вечеринки рассказал журналистам, что художник-акционист в итоге "был в плачевном состоянии".

При этом, как отмечают СМИ, по версии сторонников Павленского, тот вооружился ножом, потому что был один против примерно десятка человек, а затем - бросил его на землю, никого не ранив.

Газета Le Figaro отмечает, что на этой вечеринке присутствовал, в частности, адвокат Павленского Хуан Бранко.

Однако интересы художника в рамках данного дела защищает другой его адвокат - Мари-Аликс Каню. Она отказалась давать комментарии прессе.

В пятницу фамилия Павленского появилась в заголовках многих СМИ во Франции и за ее пределами в связи с политическим скандалом, к которому он имеет непосредственное отношение.

Павленский в эфире французского телевидения пообещал продолжить публикацию компромата об интимной жизни французских политических деятелей.

"Бенжамен Гриво - первый человек, попавший на мой сайт. Однако он только что открылся. И мы продолжим (такого рода публикации - ИФ)", - сказал акционист в эфире телеканала BMF TV.

Cайт Pornopolitique

Речь идет о сайте Pornopolitique, на котором Павленский призывает посетителей присылать ему компрометирующие французских политических деятелей фото и видеозаписи. На этой неделе Павленский опубликовал на сайте видеозапись и снимки интимного характера, на которых, как он утверждает, изображен Гриво.

Согласно информации Павленского, французский политик отправлял эти фото и видео некой неизвестной девушке. В переписке с ней он проводит параллель между семьей и тюрьмой. В комментарии, который сопровождает публикацию интимных материалов, Павленский упрекает в лицемерии политика, публично отстаивающего семейные ценности.

Вечером в пятницу сайт Pornopolitique недоступен для пользователей как минимум в России и в Европе, в том числе - во Франции.

При этом у французских журналистов возникли вопросы по поводу того, кто создавал этот сайт. Согласно открытым данным, сайт появился около двух месяцев назад и, если верить IP-адресу, был создан в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния, США). Однако, как говорится в сообщениях, это вовсе не значит, что человек, запустивший сайт —действительно житель Калифорнии, так как эти данные легко подделать.

Со своей стороны, адвокат Павленского Хуан Бранко пояснил BMF TV, что его клиент решил заняться публикацией такого рода материалов в рамках борьбы против системы власти, установленной во Франции президентом Эммануэлем Макроном.

"Он сделал политический жест, он - в оппозиции", - сказал адвокат.

Французские СМИ подчеркивают, что публикация такого рода материалов во Франции - уголовное преступление, наказание за которое - два года тюрьмы и штраф в 60 тыс. евро.

Гриво уже сообщил, что намерен подать в суд на того или тех, кто разместил в открытом доступе информацию о его личной жизни.

Ранее в пятницу сообщалось, что Гриво, который считался одним из главных претендентов на пост мэра Парижа, выдвиженец от партии "Вперед, республика" президента страны Макрона, снял свою кандидатуру из-за этой публикации. Политик назвал ее "подлой атакой".

"Моя семья не заслуживает этого. Никто никогда не должен подвергаться такому насилию", - сказал Гриво.

Он отметил, что его семья "более года становилась объектом клеветнических заявлений, шантажа, разглашения частных тайных разговоров и смертельных угроз", подчеркнув, что "это зашло слишком далеко".

Французские муниципальные выборы состоятся 15 и 22 марта.

Чем известен Павленский

Павленский известен своими громкими акциями. Летом 2012 года акционист зашил себе рот и вышел в Петербурге с плакатом в поддержку группы Pussy Riot после вынесения им приговора. А спустя несколько месяцев появился у Законодательного собрания Петербурга полностью обнаженным и обмотанным колючей проволокой. В ноябре 2013 года Павленский, раздевшись догола, прикрепил свои половые органы гвоздем к брусчатке Красной площади в знак протеста против "апатии, политической индифферентности и фатализма современного российского общества". В октябре 2014 года акционист отрезал себе мочку уха на крыше института имени Сербского в Москве. В ноябре 2015 года он поджег дверь здания ФСБ на Лубянке.

В январе 2017 года Павленский уехал во Францию, опасаясь незаконного, по его мнению, уголовного преследования. Тогда же в пресс-службе московской полиции сообщили о возбуждении уголовного дела по статье побои в отношении Павленского. По данным сценариста и продюсера "Театра.doc" Всеволода Лисовского, актер театра Василий Березин написал на Павленского и его гражданскую жену Ольгу Шалыгину заявление об избиении.

В мае того же 2017 года Павленский получил политическое убежище во Франции. Не прошло и полгода, как он поджег ограду офиса банка Banque de France; цель этой акции, по его словам, - "революционный пожар" во всем мире.

В итоге Павленского во Франции приговорили к трем годам заключения, два из которых он должен был отбывать условно. Его освободили из-под стражи, поскольку он уже отбыл в заключении 11 месяцев.