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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:29

"Аэрофлот" сократит перевозки в Китай "из-за снижения спроса"

"Аэрофлот" сократит перевозки в Китай "из-за снижения спроса"
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот" сократит количество рейсов в Китай "из-за снижения спроса", говорится в сообщении перевозчика.

Изменения будут носить временный характер, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник. Так, с 18 по 29 февраля отменяются ежедневные рейсы SU200/201 между Шереметьево и Пекином, а также SU208/209 между этим столичным аэропортом и Шанхаем. Вместе с тем останутся ежедневные рейсы SU204/SU205 Шереметьево - Пекин - Шереметьево и SU206/SU207 Шереметьево - Шанхай - Шереметьево.

Новый коронавирус в Китае

"С 17 по 29 февраля сокращается частота выполнения рейсов SU220/221 Шереметьево - Гуанчжоу - Шереметьево. Полеты в этот период будут выполняться по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям", - говорится в сообщении "Аэрофлота".

С 1 по 28 марта отменяются ежедневные рейсы SU200/201 Шереметьево - Пекин - Шереметьево, SU206/207 Шереметьево - Шанхай - Шереметьево. Но при этом будут продолжены ежедневные рейсы SU204/SU205 Шереметьево - Пекин - Шереметьево и SU208/SU209 Шереметьево - Шанхай - Шереметьево.

"С 1 по 28 марта сокращается частота выполнения рейсов SU220/221 Шереметьево - Гуанчжоу - Шереметьево. Полеты в этот период будут выполняться по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. С 1 по 28 марта сокращается частота выполнения рейсов SU212/213 Шереметьево - Гонконг - Шереметьево. Полеты в этот период будут выполняться по понедельникам, средам, пятницам и субботам", - указано в сообщении.

В связи с эпидемией коронавируса ранее были приостановлены чартерные рейсы из РФ в КНР, авиакомпании продолжили только вывоз российских граждан из этой страны. С 1 февраля было также ограничено регулярное авиасообщение: остались только рейсы "Аэрофлота" и нескольких китайских авиакомпаний с прибытием в терминал F "Шереметьево".

Аэрофлот Китай Шереметьево

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