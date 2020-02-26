Россия продлит до апреля ограничения на авиасообщение с Китаем

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Россия продлит до 1 апреля ограничения на пересечение сухопутной границы с Китаем и на авиационное сообщение с этой страной из-за продолжающейся эпидемии коронавируса. Об этом объявила глава оперативного штаба по контролю за вирусом вице-премьер Татьяна Голикова.

В январе правительство решило с 31 января закрыть 16 КПП на границе с Китаем. Ограничения смягчили после того, как жители Дальнего Востока стали жаловаться на подорожание и дефицит овощей из-за исчезновения из продажи китайских продуктов. Также на КПП договариваются об организации "окон", когда через границу в обе стороны пропускают группы желающих после медицинской проверки.

Также из-за вспышки коронавируса Россия запретила чартерные рейсы в Китай, а с 1 февраля и регулярное авиасообщение: остались только рейсы "Аэрофлота" и нескольких китайских авиакомпаний с прибытием в терминал F "Шереметьево".

С 20 февраля Россия временно ограничила въезд на территорию страны граждан Китая, которые совершают поездки в туристических, частных, учебных целях и работают в России. Пока сохраняется возможность въезда граждан КНР для транзитного проезда.

По последним данным, в Китае число заразившихся коронавирусом приблизилось к 80 000 человек, умерли почти 2700 заболевших. В ВОЗ отметили, что рост заболеваемости за пределами Китая впервые превысил динамику внутри страны.