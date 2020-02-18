Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 02:53

Число заразившихся новым коронавирусом в Хубэе приблизилось к 60 тыс.

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В эпицентре вспышки коронавирусной инфекции - китайской провинции Хубэй - за истекшие сутки 93 человека умерли от последствий пневмонии, вызываемой Covid-19, также подтверждено 1 807 новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.

Новый коронавирус в Китае

В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончались 72 человека, выявлено 1,6 тыс. новых больных.

Всего с начала вспышки заболевания заражение новым коронавирусом в Хубэе подтверждено у 59 989 человек (в Ухане - 42 752), скончались 1 789 (в Ухане - 1 381).

Из медучреждений после выздоровления в провинции выписаны 7 862 человек, 41,9 тыс. пока остаются в больницах, из них более 1,8 тыс. человек в критическом состоянии.

Сутками ранее в Хубэе было зарегистрировано 100 смертей от последствий заражения новым коронравирусом и 1933 новых случаев заболевания.

Также накануне сообщалось, что жителям Хубэя на фоне эпидемии запретили выходить из домов. Исключение составляют работники медучреждений и предприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности, но им можно перемещаться только по определенным маршрутам и в установленное время. На улицах запрещено движение пешеходов и любого транспорта, кроме машин полиции и экстренных служб.

Застрявшие пассажиры лайнера Diamond Princess

8
Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраляСША, Канада, Южная Корея, Гонконг и Италия начали эвакуацию своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на круизном лайнере Diamond PrincessОбязательным условиям для эвакуации является отрицательный тест на коронавирусВ понедельник число зараженных коронавирусом на борту судна достигло 454Над эвакуацией 24 итальянцев, среди которых члены экипажа, включая капитана судна, работают министерства обороны Италии, МИД и МинздравАмериканцев, которых на судне было более 400 человек, вывозит на родину чартерными рейсами Kalitta Air. Они будут доставлены на американские военные базы, где им предстоит еще пройти двухнедельный карантин.В то же время японские медики выявили заболевание у более 40 американских граждан, находящихся на лайнере. Они будут проходить курс лечения в японских медучреждениях.В ходе проверки коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения. Всего на борту Diamond Princess находятся 24 гражданина РФ.
Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраля
Хроника 09 января – 18 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай Ухань Хубэй

Новости по теме

Новости

Число жертв коронавируса в Китае превысило 1,8 тыс. человек

Новый коронавирус в Китае

Выручка Apple в I квартале будет ниже запланированной из-за коронавируса

Глава МИД Украины напомнил о предложении создать коридор безопасности на границе с РФ

Глава МИД Украины напомнил о предложении создать коридор безопасности на границе с РФ

Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата

Турция вернулась к совместному с РФ патрулированию на севере Сирии

Что произошло за день: понедельник, 17 февраля

"Аэрофлот" сократит перевозки в Китай "из-за снижения спроса"

"Аэрофлот" сократит перевозки в Китай "из-за снижения спроса"

В Финляндии арестовали имущество россиянина - владельца скандально известной компании

Глава дипломатии ЕС объявил о новой спецоперации в Средиземном море

Первая ступень ракеты SpaceX упала мимо посадочной платформы в Атлантике

Первая ступень ракеты SpaceX упала мимо посадочной платформы в Атлантике
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');