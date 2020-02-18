Число заразившихся новым коронавирусом в Хубэе приблизилось к 60 тыс.

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В эпицентре вспышки коронавирусной инфекции - китайской провинции Хубэй - за истекшие сутки 93 человека умерли от последствий пневмонии, вызываемой Covid-19, также подтверждено 1 807 новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.

В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончались 72 человека, выявлено 1,6 тыс. новых больных.

Всего с начала вспышки заболевания заражение новым коронавирусом в Хубэе подтверждено у 59 989 человек (в Ухане - 42 752), скончались 1 789 (в Ухане - 1 381).

Из медучреждений после выздоровления в провинции выписаны 7 862 человек, 41,9 тыс. пока остаются в больницах, из них более 1,8 тыс. человек в критическом состоянии.

Сутками ранее в Хубэе было зарегистрировано 100 смертей от последствий заражения новым коронравирусом и 1933 новых случаев заболевания.

Также накануне сообщалось, что жителям Хубэя на фоне эпидемии запретили выходить из домов. Исключение составляют работники медучреждений и предприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности, но им можно перемещаться только по определенным маршрутам и в установленное время. На улицах запрещено движение пешеходов и любого транспорта, кроме машин полиции и экстренных служб.