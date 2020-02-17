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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 17:55

100 человек за день погибли от коронавируса в китайской провинции Хубэй

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В эпицентре распространения нового типа коронавируса - китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 100 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой коронавирусом COVID-19, и 1933 новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.

В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончались 76 человек, выявлено 1,69 тыс. новых больных.

Всего с декабря 2019 года в Хубэе в результате распространения коронавируса заболели по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (19:00 по Москве воскресенья) 58182 (в Ухане - 41152), скончались 1696.

Из медучреждений после выздоровления в провинции выписаны 6,64 тыс. человек, 40,8 тыс. пока остаются в больницах, из них 1,8 тыс. человек в критическом состоянии.

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