В Нидерландах сообщили об отсутствии "Буков" в районе крушения MH17

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.

Об этом пишет в докладе нидерландский журналист Макса Ван дер Верфа. Полученные им документы опубликованы на платформе Bonanza Media.

В частности, репортер публикует письмо от 21 сентября 2016 года, составленное военной разведкой Нидерландов для прокуратуры страны. В нем приводится информация о местоположении ЗРК Бук, принадлежащих РФ и Украине в день крушения самолета. В документе отмечается, что "становится очевидным, что MH17 летел вне радиуса действия всех выявленных развернутых ЗРК "Бук-М1".

Журналист не исключает, что, вероятно, часть собранных данных по поводу украинских систем может не соответствовать действительности.

"Бросается в глаза, что у нидерландских военных есть детальная информация о позициях российских систем "Бук", не находившихся на своих базах, зато большинство украинских "Буков" согласно документу не покидали пределы своих баз. Можно ли поверить, что во время "антитеррористической операции" Украина оставила свои средства ПВО на базах, вместо того, чтобы развернуть их на позициях?" - пишет Ван дел Верф.

Основный вывод, который он делает, заключается в том, что военная разведка Нидерландов 21 сентября 2016 года не обладала информацией из каких бы то ни было надежных источников, подтверждающей, что российский "Бук-М1" пересекал границу с Украиной во время конфликта, следует из расследования журналиста.

Кроме того, в своем расследовании журналист приводит и ряд других не публиковавшихся до сих пор документов. В частности, речь идет о допросе свидетеля-украинца, проведенном в 2015 году нидерландским следователем. Очевидец утверждал, что незадолго до крушения лайнера заметил в небе два боевых самолета. Вскоре он услышал два взрыва.

Ван дер Верф является режиссером и автором документального фильма о катастрофе самолета "Boeing-777" Малайзийских авиалиний, рейс МН17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году. Фильм ставит под сомнение результаты расследования катастрофы Международной следственной группой.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.