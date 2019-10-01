В Австралии заявили, что рано требовать от РФ компенсацию за сбитый "Боинг"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Австралия с уважением относится к выводам Совместной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием причин катастрофы Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году, но говорить о том, что власти страны потребуют компенсации у России, пока рано, заявил "Интерфаксу" австралийский посол в РФ Грэм Михан.

Как заявил дипломат, Австралия серьезно относится к заключениям ССГ, "которые указывают на то, что самолет был сбит из российской установки". Так Михан ответил на вопрос агентства о том, остается ли позиция Канберры прежней по поводу роли Москвы в этом инциденте.

Он отметил, что австралийское правительство не участвует напрямую в подготовке судебного заседания над подозреваемыми в причастности к крушению малайского Boeing, которое назначено на 9 марта 2020 года в Гааге, но заинтересовано в его результате.

"Важно, чтобы справедливость восторжествовала, учитывая количество погибших. Семьи, австралийские семьи, надеются на то, что справедливость будет восстановлена", - подчеркнул дипломат.

Дело о крушении "Боинга" в Донбассе

Авиалайнер "Боинг" авиакомпании "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью в зоне вооруженного конфликта в Донбассе 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

13 октября 2015 года комиссия Совета безопасности Нидерландов, которая занималась расследованием причин катастрофы лайнера, опубликовала доклад, в котором говорилось, что самолет был сбит ракетой класса "земля-воздух", выпущенной из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук".

В 2018 году Нидерланды и Австралия заявили о признании результатов расследования по этому делу ССГ, в которую входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина. В мае 2018 года ССГ распространила доклад, в котором утверждалось, что ракета, выпущенная по самолету "Малазийских авиалиний", могла быть доставлена из 53-й зенитной ракетной бригады российской армии, расквартированной под Курском. Россия отвергла обвинения в причастности к крушению авиалайнера.

В декабре 2018 года глава МИД Нидерландов Стеф Блок направил послание в парламент своей страны, в котором сообщил, что Гаага изучит возможность передачи этого дела в международный суд. В ноябре 2018 года родственники 55 нидерландцев, погибших в крушении рейса MH17, подали иск против России в Европейский суд по правам человека.

В мае 2019 года премьер Малайзии Махатхир Мохамад усомнился в причастности России к гибели рейса MH17 из-за отсутствия неопровержимых доказательств. Он добавил, что проводили экспертизу и готовили выводы заинтересованные стороны.