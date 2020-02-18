В Кремле прокомментировали заявление об отсутствии "Буков" в районе крушения MH17

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Новые публикации в СМИ об обстоятельствах крушения малайзийского "Боинга" в небе над Донбассом в июле 2014 года ставят под сомнение позицию международной следственной группы, обвинившей Россию в причастности к трагедии, заявили в Кремле.

"Это лишний раз свидетельствует о том, что по-прежнему огромное количество вопросов, которые самым серьезным образом ставят под сомнение такую ангажированную позицию, которая уже неоднократно озвучивалась", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник в ответ на просьбу журналистов прокомментировать соответствующие публикации в СМИ.

Согласно опубликованному журналистскому расследованию, нидерландская сторона еще до суда по этому делу располагала информацией о том, что "Боинг" рейса MH-17 пролетал в зоне, которая была недоступна находившимся там комплексам ПВО "Бук-М1".

Пресс-секретарь президента отметил, что российская сторона с самого начала не была допущена к международному расследованию, в связи с чем не доверяет его результатам.

"России было отказано в праве стать участницей международной следственной группы, поэтому мы всегда со скепсисом и с недоверием относились к скоропалительным и не основанным на серьезном подходе поспешным заключениям", - сказал Песков.

По его мнению, информация, опубликованная СМИ, "лишний раз свидетельствует о правоте российской стороны".

Касаясь международного резонанса на эту публикацию, пресс-секретарь главы государства сказал: "Не знаю, мы не можем делать какие-то заключения на этот счет. Посмотрим".

Доклад нидерландского журналиста

Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер, говорится в докладе нидерландского журналиста Макса Ван дер Верфа.

Полученные им документы опубликованы на платформе Bonanza Media.

Журналист публикует письмо от 21 сентября 2016 года, составленное военной разведкой Нидерландов для прокуратуры этой страны. В нем приводится информация о местоположении ЗРК Бук, принадлежащих РФ и Украине в день крушения самолета.

В документе отмечается, что "становится очевидным, что MH17 летел вне радиуса действия всех выявленных развернутых ЗРК "Бук-М1".

При этом журналист не исключает, что вероятно, часть собранных данных по поводу украинских систем может не соответствовать действительности.

"Бросается в глаза, что у нидерландских военных есть детальная информация о позициях российских систем "Бук", не находившихся на своих базах, зато большинство украинских "Буков" согласно документу не покидали пределы своих баз. Можно ли поверить, что во время "антитеррористической операции" Украина оставила свои средства ПВО на базах, вместо того, чтобы развернуть их на позициях? Основной вывод заключается в том, что военная разведка Нидерландов 21 сентября 2016 года... не обладала информацией из каких бы то ни было надежных источников, подтверждающей, что российский "Бук-М1" пересекал границу с Украиной во время конфликта", - пишет Ван дер Верф.

Авиакатастрофа МН17 на Донбассе

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Расследование причин катастрофы ведет совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года ССГ обнародовала выводы, что лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

Следственная группа 19 мая 2019 года назвала четырех подозреваемых в причастности к гибели авиалайнера: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Они объявлены в международный розыск и будут привлечены к ответственности за крушение рейса MH17 и гибель всех пассажиров по статьям 168 и 289 Уголовного кодекса Нидерландов, сказано в заявлении ССГ. Процесс в отношении них начнется 9 марта 2020 года в суде Гааги.