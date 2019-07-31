Малайзия призвала отказаться от "голословных обвинений" в адрес РФ по MH17

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Малайзия выступает за открытое расследование катастрофы лайнера "Малайзийских авиалиний" в небе над Украиной в 2014 году и призывает отказаться от голословных обвинений в адрес России, заявил "Известиям" глава малайзийского МИДа Сайфуддин Абдулла.

Он указал на то, что расследование в настоящее время продолжается, но ряд стран Запада уже называет виновных - как отдельных лиц, так и целые страны.

"Сегодня у Малайзии и России сходные точки зрения по делу сбитого самолета. У нас могут быть разные причины, по которым мы оказались на этом пути, но важнее, что в итоге мы движемся в одном направлении", — сказал Абдулла, подчеркнув, что отношения Малайзии и России из-за этого не пострадали.

Также, по сообщению "Известий", дипломат пожаловался на то, что Куала-Лумпуру отказывают в полном доступе к данным следствия. В заключение он призвал все стороны расследования оставаться "максимально беспристрастными" и предоставить малайзийским властям возможность изучить все материалы дела.

Малайзия неоднократно высказывала недоверие выводам стран Запада о вине России в крушении MH17. Так, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в июне заявлял, что западные страны заранее возложили на Россию ответственность за крушение MH17. До этого он называл необоснованными выводы Объединённой следственной группы (JIT) под руководством Нидерландов.

Крушение малайзийского "Боинга"

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

В 2016 году группа следователей заявила, что лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук". Затем они также сообщили, что ракетная установка прибыла в Донбасс из российской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четырех подозреваемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Россия неоднократно отвергала обвинения в причастности к катастрофе в Донбассе. Российский МИД ставил под вопрос работу группы следователей.