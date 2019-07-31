Поиск

Малайзия призвала отказаться от "голословных обвинений" в адрес РФ по MH17

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Малайзия выступает за открытое расследование катастрофы лайнера "Малайзийских авиалиний" в небе над Украиной в 2014 году и призывает отказаться от голословных обвинений в адрес России, заявил "Известиям" глава малайзийского МИДа Сайфуддин Абдулла.

Он указал на то, что расследование в настоящее время продолжается, но ряд стран Запада уже называет виновных - как отдельных лиц, так и целые страны.

"Сегодня у Малайзии и России сходные точки зрения по делу сбитого самолета. У нас могут быть разные причины, по которым мы оказались на этом пути, но важнее, что в итоге мы движемся в одном направлении", — сказал Абдулла, подчеркнув, что отношения Малайзии и России из-за этого не пострадали.

Также, по сообщению "Известий", дипломат пожаловался на то, что Куала-Лумпуру отказывают в полном доступе к данным следствия. В заключение он призвал все стороны расследования оставаться "максимально беспристрастными" и предоставить малайзийским властям возможность изучить все материалы дела.

Малайзия неоднократно высказывала недоверие выводам стран Запада о вине России в крушении MH17. Так, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в июне заявлял, что западные страны заранее возложили на Россию ответственность за крушение MH17. До этого он называл необоснованными выводы Объединённой следственной группы (JIT) под руководством Нидерландов.

Крушение малайзийского "Боинга"

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

В 2016 году группа следователей заявила, что лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук". Затем они также сообщили, что ракетная установка прибыла в Донбасс из российской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четырех подозреваемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Россия неоднократно отвергала обвинения в причастности к катастрофе в Донбассе. Российский МИД ставил под вопрос работу группы следователей.

РФ Малайзия MH17 Боинг

Новости по теме

Новости

Трамп предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров в Сибири

СМИ узнали о получении властями США данных о смерти сына Усамы бен Ладена

СМИ узнали о получении властями США данных о смерти сына Усамы бен Ладена

Росгидромет спрогнозировал рост числа лесных пожаров в связи с потеплением климата

Росгидромет спрогнозировал рост числа лесных пожаров в связи с потеплением климата

Грузовой "Прогресс" установил новый рекорд полета к МКС

Грузовой "Прогресс" установил новый рекорд полета к МКС

Грузия применит валютные интервенции из-за обесценивания лари от "туристического эмбарго"

Грузия применит валютные интервенции из-за обесценивания лари от "туристического эмбарго"

Твиттер российского посольства в Сирии заблокирован

Торговые переговоры между КНР и США в Шанхае завершились раньше срока

Торговые переговоры между КНР и США в Шанхае завершились раньше срока

Трамп заявил о возможном сокращении военных расходов в будущем

Что случилось этой ночью: среда, 31 июля

Трамп хочет заключить с Россией сделку по контролю над вооружениями

Трамп хочет заключить с Россией сделку по контролю над вооружениями
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');