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В Париже начали два предварительных расследования в отношении Павленского

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура Парижа объявила во вторник о начале предварительных расследований по двум делам, связанным с художником-акционистом Петром Павленским.

Первое дело касается публикации в интернете интимного видео, на котором запечатлен бывший кандидат в мэры Парижа Бенжамен Гриво. В рамках этого расследования прокуратура попросила, чтобы фигуранты дела - Павленский и его сожительница Александра де Таддео - не покидали Францию и находились бы под судебным контролем.

Второе предварительное расследование касается драки, в которой принял участие Павленский в новогоднюю ночь. В рамках этого дела прокуратура попросила оставить художника под стражей.

Новогодняя драка в Париже

Получивший политическое убежище во Франции российский художник Павленский, который взял на себя ответственность за публикацию компрометирующего видео интимного содержания о Гриво, был задержан 15 февраля.

Кроме того, в минувшие выходные следователи задержали и сожительницу Павленского Александру де Таддео. Предполагается, что именно ей Гриво отправил видео интимного характера. Затем любитель перформансов опубликовал материал в интернете.

Телеканал LCI со ссылкой на информированные источники сообщал, что Павленский отказывается давать показания, а его подруга, напротив, признала часть вины в деле о скандале вокруг видео с Гриво.

Первоначальная причина задержания художника - проявление насилия с применением оружия 31 декабря 2019 года. Однако его допросили и по делу Гриво.

Ранее французские СМИ сообщали, что судебные власти Франции собирают информацию об инциденте с участием Павленского в ночь на 1 января 2020 года в Париже. Согласно полученным следователями данным, во время вечеринки произошла ссора между Павленским и группой людей. В итоге, по словам очевидцев, акционист схватил кухонный нож и принялся угрожать обидчикам. По информации портала Mediapart, два человека получили ножевые ранения. В свою очередь Павленского ударили бутылкой по голове.

Новый "перформанс" Павленского

На прошлой неделе Павленский прославился новым "перформансом". На сайте Pornopolitique были опубликованы видеозапись и интимные снимки Гриво. Павленский заявил, что данная публикация - дело его рук и что он продолжит публиковать компромат на "лицемерных французских политиков".

По информации акциониста, французский политик отправлял эти фото и видео некой неизвестной девушке. Позже стало известно, что речь, скорее всего, идет об Александре де Таддео. В переписке с ней Гриво проводил параллель между семьей и тюрьмой. В комментарии, который сопровождал публикацию интимных материалов, Павленский упрекал в лицемерии политика, публично отстаивающего семейные ценности.

СМИ указывают, что публикация такого рода материалов во Франции - уголовное преступление, наказание за которое - два года тюрьмы и штраф в 60 тыс. евро.

Гриво уже сообщил, что намерен подать в суд за размещение в открытом доступе информации о его личной жизни. В минувшую пятницу французские СМИ сообщали, что политик снял свою кандидатуру на выборах из-за этой публикации. Гриво назвал ее "подлой атакой".

Петр Павленский Александра де Таддео Франция Париж Бенжамен Гриво

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