Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess после двух недель карантина

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - С круизного лайнера Diamond Princess, который был закрыт на карантин по коронавирусу, 18 февраля сошли две гражданки России. Об этом сообщили в посольстве России в Токио. На борту осталось еще 20 россиян.

Скоро эти женщины вернутся в Россию, дипломаты помогли им решить визовые вопросы.

Порядок выхода российских туристов с Diamond Princess дипломаты продолжают согласовывать с японскими властями. В посольстве заверили, что в ближайшие дни эти пассажиры вернутся домой.

Всего на борту было 24 гражданина России. Двое супругов были госпитализированы. 17 февраля сообщалось, что коронавирусом заразилась женщина из России. На следующий день дипломаты уточнили, что заразился и был госпитализирован ее муж, у него ОРВИ протекает в легкой форме, а сама она попала в больницу с подозрением на заражение.

Круизный лайнер, на борту которого было около 3700 человек, считая команду, встал на карантин в Иокогаме после того, как у одного из пассажиров обнаружили заражение коронавирусом Covid19. Двухнедельный карантин на судне истек 19 февраля. За это время заражение подтвердилось у нескольких сотен человек на борту, их по мере заболевания госпитализировали.

Врачи обещали разрешить сойти на берег всем, у которых тест на коронавирус покажет отрицательный результат. Предполагается, что весь процесс займет два дня - среду и четверг.