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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:23

Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess после двух недель карантина

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - С круизного лайнера Diamond Princess, который был закрыт на карантин по коронавирусу, 18 февраля сошли две гражданки России. Об этом сообщили в посольстве России в Токио. На борту осталось еще 20 россиян.

Скоро эти женщины вернутся в Россию, дипломаты помогли им решить визовые вопросы.

Порядок выхода российских туристов с Diamond Princess дипломаты продолжают согласовывать с японскими властями. В посольстве заверили, что в ближайшие дни эти пассажиры вернутся домой.

Новый коронавирус в Китае

Всего на борту было 24 гражданина России. Двое супругов были госпитализированы. 17 февраля сообщалось, что коронавирусом заразилась женщина из России. На следующий день дипломаты уточнили, что заразился и был госпитализирован ее муж, у него ОРВИ протекает в легкой форме, а сама она попала в больницу с подозрением на заражение.

Круизный лайнер, на борту которого было около 3700 человек, считая команду, встал на карантин в Иокогаме после того, как у одного из пассажиров обнаружили заражение коронавирусом Covid19. Двухнедельный карантин на судне истек 19 февраля. За это время заражение подтвердилось у нескольких сотен человек на борту, их по мере заболевания госпитализировали.

Врачи обещали разрешить сойти на берег всем, у которых тест на коронавирус покажет отрицательный результат. Предполагается, что весь процесс займет два дня - среду и четверг.

Застрявшие пассажиры лайнера Diamond Princess

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Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраляСША, Канада, Южная Корея, Гонконг и Италия начали эвакуацию своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на круизном лайнере Diamond PrincessОбязательным условиям для эвакуации является отрицательный тест на коронавирусВ понедельник число зараженных коронавирусом на борту судна достигло 454Над эвакуацией 24 итальянцев, среди которых члены экипажа, включая капитана судна, работают министерства обороны Италии, МИД и МинздравАмериканцев, которых на судне было более 400 человек, вывозит на родину чартерными рейсами Kalitta Air. Они будут доставлены на американские военные базы, где им предстоит еще пройти двухнедельный карантин.В то же время японские медики выявили заболевание у более 40 американских граждан, находящихся на лайнере. Они будут проходить курс лечения в японских медучреждениях.В ходе проверки коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения. Всего на борту Diamond Princess находятся 24 гражданина РФ.
Карантин на Diamond Princess должен продлиться до 19 февраля
Хроника 09 января – 19 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Япония Diamond Princess Иокогама

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