В Иране зафиксировали первые в стране случаи заражения коронавирусом

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Иране подтвердилась информация о первых двух в стране случаях заражения новым коронавирусом Covid-19, сообщает агентство ИРНА.

Анализы двух человек на заражение коронавирусом дали положительный результат. По словам представителя Минздрава Ирана, они зафиксированы в городе Кум к югу от иранской столицы.

Ранее в феврале в ближневосточном регионе коронавирус обнаружили в ОАЭ.

Число больных новым коронавирусом в Китае достигло почти 74,2 тыс. человек, число жертв выросло до 2004 человек. Об этом сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. Во вторник, 18 февраля, сообщалось, что общее количество заразившихся новой инфекцией в мире, не считая материковой части КНР, превысило 1 тысячу человек.