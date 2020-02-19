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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:11

В Иране зафиксировали первые в стране случаи заражения коронавирусом

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Иране подтвердилась информация о первых двух в стране случаях заражения новым коронавирусом Covid-19, сообщает агентство ИРНА.

Анализы двух человек на заражение коронавирусом дали положительный результат. По словам представителя Минздрава Ирана, они зафиксированы в городе Кум к югу от иранской столицы.

Ранее в феврале в ближневосточном регионе коронавирус обнаружили в ОАЭ.

Число больных новым коронавирусом в Китае достигло почти 74,2 тыс. человек, число жертв выросло до 2004 человек. Об этом сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. Во вторник, 18 февраля, сообщалось, что общее количество заразившихся новой инфекцией в мире, не считая материковой части КНР, превысило 1 тысячу человек.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Хроника 09 января – 19 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Иран Кум Китай

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