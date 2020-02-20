Минобороны Турции сообщило о двоих погибших при авиаударах в Идлибе

Турецкие военные заявили, что сирийская армия потеряла 50 человек

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Министерство обороны Турции объявило о гибели двух своих военнослужащих, попавших под авиаудар в сирийской провинции Идлиб, сообщают в четверг турецкие СМИ.

Кроме того, еще пять турецких военных получили ранения. При этом турецкие военные заявляют, что сирийская армия в ходе операции потеряла 50 военнослужащих, пять танков, два БТР и гаубицу.

В министерстве не уточняют, авиация какой страны нанесла этот удар. Турецкие СМИ со ссылкой на директора управления администрации Турции по связям с общественностью Фахреттина Алтуна сообщают, что удары осуществили ВВС Сирии.

В свою очередь российские военные в четверг сообщили, что турецкая артиллерия оказала поддержку боевикам, атаковавшим подразделения сирийской армии в Идлибе. После обращения российских военных огонь с турецкой стороны был прекращен.

В результате обстрела, по информации военных РФ, были ранены четверо военнослужащих армии Сирии. Сирийской армии удалось отразить атаку боевиков при поддержке российской авиации, уничтожившей один танк, шесть БМП и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением боевиков.

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