Китайский академик назвал редкими осложнения при коронавирусной пневмонии

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Пневмония, вызываемая новым коронавирусом Covid-19, как правило, не вызывает осложнений после выздоровления, заявил журналистам член Академии наук КНР Ван Фушэн на пресс-коференции в Пекине.

По его словам, клинические симптомы заболевания исчезают в течение недели, а доля пациентов с легкой и средней формой заболевания превышает 80%. Ученый отметил, что при правильном режиме - хорошем отдыхе, питании, своевременном приеме медикаментов - иммунитет человека способен сам победить инфекцию.

"Заболевание в большинстве случаев проходит без последствий, поэтому для паники нет оснований", - подчеркнул академик.

Также зампред Госкомитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь сообщил, что китайские ученые планируют создать вакцину против коронавируса в апреле-мае текущего года. Ее разработка ведется по пяти направлениям.

В свою очередь замминистра науки и технологий Китая Сюй Наньпин завил, что в настоящее время клинические испытания проходят три способа лечения вызываемого коронавирусом заболевания, включая использование стволовых клеток и препарат "Фавипиравир". По его словам, есть первые положительные результаты.

Ранее Госкомитет КНР по делам здравоохранения уже сообщал, что прогноз для большинства пациентов с коронавирусом благоприятный. Молодые люди и дети переносят болезнь легко. Наибольшую опасность Covid-19 представляет для пожилых людей.

Похожая информация содержалась в методических рекомендациях российского Минздрава. Там отмечалось, что вирус может вызывать у человека инфекционные заболевания от легкого ОРВИ до пневмонии, а также сепсис и септический (инфекционно-токсический) шок. По данным ведомства, в городе Ухань, откуда начала распространяться инфекция, средний возраст заболевших - около 31 года, тяжелее всего болеют пациенты от 60 лет и старше, у которых есть хронические сопутствующие заболевания.