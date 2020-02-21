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"Китайский Давос" отменен из-за коронавируса

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Китай из-за вспышки нового коронавируса отложил намечавшийся в конце марта ежегодный международный экономический форум в Боао на острове Хайнань, известный как "китайский Давос", сообщила South China Morning Post со ссылкой на два информированных источника.

Новый коронавирус в Китае

Предполагалось, что форум пройдет с 24 по 27 марта.

Также из-за вспышки нового коронавируса ранее отменили сессию Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), которая должна была начаться 5 марта. Ранее в феврале организаторы Китайского форума развития объявили, что перенесут мероприятие на более поздний срок.

Издание отмечает, что ради сдерживания эпидемии, которая уже унесла жизни более 2200 человек, в марте и апреле в Китае было отменено множество массовых мероприятий.

На утро 21 февраля в Китае с учетом Тайваня, Гонконга и Макао было подтверждено 75 567 случаев заражения коронавирусом, за пределами КНР - более 1000. В Китае умерли 2239 заболевших, вне Китая - семеро.

Хроника 09 января – 21 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай Хайнань Боао

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