Российский Минздрав назвал сепсис одним из последствий "уханьской" пневмонии

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Новый китайский коронавирус 2019-nCoV может вызывать у человека инфекционные заболевания от легкого ОРВИ до пневмонии, а также сепсис и септический (инфекционно-токсический) шок, говорится во временных методических рекомендациях российского Минздрава.

Проанализировав накопившуюся статистику, чиновники пришли к выводу, что молодые люди и дети менее восприимчивы к этому коронавирусу, по детям известно только о единичных случаях, достаточной статистики по ним нет.

В городе Ухань, откуда начала распространяться инфекция, средней возраст заболевших - около 31 года, тяжелее всего болеют пациенты от 60 лет и старше, у которых есть хронические сопутствующие заболевания. По оценке китайских врачей, 25% заболевших оказываются в тяжелом состоянии или критическом, умирают 4%. В самом Ухане почти у всех зараженных в тяжелом состоянии развивается прогрессирующая пневмония с дыхательной недостаточностью (ОДН).

"Клинические варианты и проявления 2019-nCoV инфекции: острая респираторная вирусная инфекция легкого течения, пневмония без дыхательной недостаточности, пневмония с ОДН (острой дыхательной недостаточностью) , ОРДС (острый респираторный дистресс-синдром), сепсис, септический (инфекционно-токсический) шок", - перечислено в рекомендациях.

Снижение уровня кислорода в крови ниже 88% развивается почти у трети заболевших.

Среди первых симптомов заражения могут быть головные боли, кровохарканье, понос, тошнота и рвота. У 90% повышается температура, у 80% начинается кашель, у 55% - одышка, особенно тяжелая на шестой-восьмой день от момента заражения, у 44% - утомляемость и мышечные боли.

В Минздраве напомнили, что больные становятся заразными даже в инкубационный период.

Рекомендации по диагностике, лечению и профилактике заражения коронавирусом разосланы в регионы.

Премьер-министр Михаил Мишустин 29 января создал при правительстве оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, его возглавила вице-премьер Татьяна Голикова. Чиновники доложили президенту Владимиру Путину о принимаемых мерах, тот потребовал в первую очередь не допустить человеческих жертв. В Москве аналогичный штаб был создан 28 января.

По данным на утро 30 января, в Китае с учетом Макао, Гонконга и Тайваня подтверждено 7736 случаев заражения и еще не менее 75 в других странах. 170 заболевших умерли. Выздоровели 124 человека.

За сутки число заразившихся в Китае выросло на 1731, число погибших - на 38. Из 38 летальных исходов 37 приходится на провинцию Хубэй, которая считается источником инфекции. В Хубэе 4586 случаев заражения, 2261 из них приходится на Ухань.