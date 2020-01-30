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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:11

Российский Минздрав назвал сепсис одним из последствий "уханьской" пневмонии

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Новый китайский коронавирус 2019-nCoV может вызывать у человека инфекционные заболевания от легкого ОРВИ до пневмонии, а также сепсис и септический (инфекционно-токсический) шок, говорится во временных методических рекомендациях российского Минздрава.

Новый коронавирус в Китае

Проанализировав накопившуюся статистику, чиновники пришли к выводу, что молодые люди и дети менее восприимчивы к этому коронавирусу, по детям известно только о единичных случаях, достаточной статистики по ним нет.

В городе Ухань, откуда начала распространяться инфекция, средней возраст заболевших - около 31 года, тяжелее всего болеют пациенты от 60 лет и старше, у которых есть хронические сопутствующие заболевания. По оценке китайских врачей, 25% заболевших оказываются в тяжелом состоянии или критическом, умирают 4%. В самом Ухане почти у всех зараженных в тяжелом состоянии развивается прогрессирующая пневмония с дыхательной недостаточностью (ОДН).

"Клинические варианты и проявления 2019-nCoV инфекции: острая респираторная вирусная инфекция легкого течения, пневмония без дыхательной недостаточности, пневмония с ОДН (острой дыхательной недостаточностью) , ОРДС (острый респираторный дистресс-синдром), сепсис, септический (инфекционно-токсический) шок", - перечислено в рекомендациях.

Снижение уровня кислорода в крови ниже 88% развивается почти у трети заболевших.

Среди первых симптомов заражения могут быть головные боли, кровохарканье, понос, тошнота и рвота. У 90% повышается температура, у 80% начинается кашель, у 55% - одышка, особенно тяжелая на шестой-восьмой день от момента заражения, у 44% - утомляемость и мышечные боли.

В Минздраве напомнили, что больные становятся заразными даже в инкубационный период.

Рекомендации по диагностике, лечению и профилактике заражения коронавирусом разосланы в регионы.

Премьер-министр Михаил Мишустин 29 января создал при правительстве оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, его возглавила вице-премьер Татьяна Голикова. Чиновники доложили президенту Владимиру Путину о принимаемых мерах, тот потребовал в первую очередь не допустить человеческих жертв. В Москве аналогичный штаб был создан 28 января.

По данным на утро 30 января, в Китае с учетом Макао, Гонконга и Тайваня подтверждено 7736 случаев заражения и еще не менее 75 в других странах. 170 заболевших умерли. Выздоровели 124 человека.

За сутки число заразившихся в Китае выросло на 1731, число погибших - на 38. Из 38 летальных исходов 37 приходится на провинцию Хубэй, которая считается источником инфекции. В Хубэе 4586 случаев заражения, 2261 из них приходится на Ухань.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Как выяснили медики, новый вирус, в отличие от атипичной пневмонии 2002 года, заразен и во время инкубационного периода, что сильно усложняет сдерживание его распространения. Не исключено, что он продолжит мутировать, затрагивая другие возрастные группы: сейчас заболевшим в основном 40-60 лет.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияРяд стран уже приняли меры в связи с распространением нового вируса. Международные аэропорты ввели усиленные меры досмотра прибывших из Китая.За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два - в Макао, три - на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два - в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три - в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному - в Непале и Австралии.В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга, 23 января, приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с городом, остановлено движение городского транспорта. Для предотвращения дальнейшего распространения пневмонии власти провинции Хубэй приняли решение закрыть, помимо Уханя, еще 12 городов.Перед изоляцией Ухань успели покинуть 5 млн человек. Отъезд жителей был вызван, как опасениями из-за коронавируса, так и приближением Нового года по лунному календарю.Коронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 30 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Минздрав Китай Ухань Татьяна Голикова Москва Владимир Путин

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