Пекин пообещал ликвидировать эпидемию коронавируса в Китае в марте

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Территория Китая за исключением провинции Хубэй будет освобождена от коронавируса до конца февраля, заявил посол Кита в России Чжан Ханьхуэй на встрече с первым вице-спикером Госдумы Иваном Мельниковым.

"В других регионах, за исключением Хубея, мы сможем одержать победу над вирусом в течение этого месяца, а в центре эпидемии - в течение следующего месяца мы ликвидируем эту эпидемию", - сказал посол в пятницу.

Он также сообщил, что смертность от коронавируса в регионе, являющемся центром распространения заболевания, составляет 2%, а по всей стране - 0,55%.

Ранее зампред Госкомитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь говорил, что китайские ученые планируют создать вакцину против коронавируса в апреле-мае текущего года. Ее разработка ведется по пяти направлениям.

Замминистра науки и технологий Китая Сюй Наньпин завил, что в настоящее время клинические испытания проходят три способа лечения вызываемого коронавирусом заболевания, включая использование стволовых клеток и препарат "Фавипиравир". По его словам, есть первые положительные результаты.

В конце января Госкомитет КНР по делам здравоохранения сообщал, что прогноз для большинства пациентов с коронавирусом благоприятный. Молодые люди и дети переносят болезнь легко. Наибольшую опасность Covid-19 представляет для пожилых людей.

Ранее китайский Госкомитет здравоохранения передавал, что в стране по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (19:00 по Москве четверга, 20 февраля) подтверждено 75465 случаев заражения коронавирусом Covid-19, 2236 человек скончались