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Военные назвали фейком сообщения об остановленной ВКС РФ турецкой колонне в Идлибе

Военные назвали фейком сообщения об остановленной ВКС РФ турецкой колонне в Идлибе
Патрулирование военной полицией РФ сирийско-турецкой границы
Фото: AP/ТАСС

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Военный источник опроверг информацию о том, что самолеты ВКС России остановили турецкую военную колонну в сирийской провинции Идлиб.

"Это не соответствует действительности. Это фейк", - прокомментировал он распространенные в интернете сообщения о том, что российские боевые самолеты остановили колонну и не дали ей войти в населенный пункт Аль-Бара.

В РоссииШойгу обсудил с министром обороны Турции вопросы стабилизации в ИдлибеЧитать подробнее

Как сообщалось, в субботу министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с турецким коллегой вопросы стабилизации в Идлибе.

Днем ранее глава российского государства Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил обеспокоенность действиями экстремистов в Идлибе.

В последнее время между Москвой и Анкарой есть разногласия по Идлибской зоне деэскалации, где значительно обострилась обстановка.

Турция обвинила сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и потребовала от Дамаска вывести силы из зоны деэскалации. Руководство Турции грозило начать в Идлибе военную операцию.

Российские военные в свою очередь заявляли, что армия Сирии в Идлибской зоне отвечает на атаки боевиков. Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (структура входит в состав российской военной группировки в САР - ИФ) сообщил в минувший четверг, что российская авиация нанесла удар на севере страны после поддержанной Турцией атаки боевиков.

В воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что турецкая сторона не соблюдает условия сочинских договоренностей по Сирии.

Сирия Турция Идлиб ВКС

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