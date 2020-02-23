Военные назвали фейком сообщения об остановленной ВКС РФ турецкой колонне в Идлибе

Патрулирование военной полицией РФ сирийско-турецкой границы Фото: AP/ТАСС

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Военный источник опроверг информацию о том, что самолеты ВКС России остановили турецкую военную колонну в сирийской провинции Идлиб.

"Это не соответствует действительности. Это фейк", - прокомментировал он распространенные в интернете сообщения о том, что российские боевые самолеты остановили колонну и не дали ей войти в населенный пункт Аль-Бара.

Как сообщалось, в субботу министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с турецким коллегой вопросы стабилизации в Идлибе.

Днем ранее глава российского государства Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил обеспокоенность действиями экстремистов в Идлибе.

В последнее время между Москвой и Анкарой есть разногласия по Идлибской зоне деэскалации, где значительно обострилась обстановка.

Турция обвинила сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и потребовала от Дамаска вывести силы из зоны деэскалации. Руководство Турции грозило начать в Идлибе военную операцию.