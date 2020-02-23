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Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 150

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Медики выявили коронавирус у 152 человек на территории Италии, трое из них умерли, сообщил руководитель службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

Новый коронавирус в Китае

Ранее в воскресенье поступали данные о примерно 130 заболевших и двух скончавшихся пациентах.

Власти страны с воскресенья принимают масштабные меры по сдерживанию распространения вируса. Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине. В школах отменены, занятия, перенесены все спортивные мероприятия.

Кроме того, власти Венето объявили решили приостановить карнавал в Венеции, в Милане временно закроется оперный театр "Ла Скала", отменен модный показ Армани.

Италия

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