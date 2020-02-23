Власти Украины обещали ежедневно сообщать о состоянии здоровья эвакуированных из Китая

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - О состоянии здоровья людей, эвакуированных из Уханя на прошлой неделе и находящихся на обсервации в Новых Санжарах под Полтавой, и результатах их проб на коронавирус Covid-19 будут информировать каждый день, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью телеканалу "1+1".

"Каждый день будем сообщать об их состоянии, во-первых. Во-вторых, раз в три дня у них будут брать пробы. Вчера была взята первая проба, и в ближайшее время уже будут первые анализы, и они обязательно будут публичными. Ничего скрывать мы не собираемся, потому что нам нечего скрывать. Это должна быть публичная открытая информация, общество должно знать, что происходит", - сказал он.

Данилов заверил, что у властей не было намерения засекречивать информацию, связанную с эвакуацией украинцев.

"Никакой тактики засекречивания, не было. Было четыре объекта, которые были определены заблаговременно. В зависимости от тех или иных процессов принимались бы те или иные решения", - отметил он, добавив, что самолет с эвакуированными на протяжении определенного времени находился в воздухе над Харьковом в связи с плохой погодой, не позволяющей посадки.

Вечером 20 февраля в санаторий украинской Нацгвардии "Новые Санжары" (Полтавская область) привезли 45 украинцев и 27 граждан других стран, эвакуированных из китайского города Уханя. Местные жители попытались помешать проехать автоколонне с эвакуированными, перегораживая дорогу подожженными ветками и дровами. Это привело к столкновениям с полицией и беспорядкам, в результате которых пострадали десять человек, причем девять из них - полицейские. Были задержаны 24 человека, 23 из которых отпустили домой, один остался под стражей.