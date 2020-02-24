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Третий пациент умер от коронавируса в Италии за двое суток

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В Италии зарегистрирована третья смерть от коронавируса Covid-19 за сутки, ею стала пожилая женщина в Ломбардии, у которой ранее уже было диагностировано онкологическое заболевание, сообщает газета La Repubblica со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что пациентка была в тяжелом состоянии и изначально ее госпитализировали в онкологическое отделение.

На данный момент подтверждено 152 случая заражения коронавирусом в пяти регионах Италии: 112 в Ломбардии (при двух смертельных случаях), 22 в Венето (один смертельный случай), девять в Эмилии-Романье, шесть в Пьемонте, три в Трентино-Альто-Адидже (все приехали из Ломбардии) и три в Лацио (один из них выздоровел).

Профессор гигиены из Пизанского университета Пьер Луиджи Лопалько полагает, что коронавирус Covid-19 начал циркулировать в конце января, когда перелеты еще не были ограничены, и инфицированные могли, сами того не зная, распространить вирус. По его оценкам, число заболевших удваивается примерно каждую неделю, чем объясняется резкое увеличение новых случаев Covid-19.

Особые карантинные меры введены в 11 муниципалитетах в двух северных регионах Италии - Ломбардии и Венето, где больше всего заболевших. Там на дорогах устанавливают контрольно-пропускные пункты, работу которых обеспечат 500 сотрудников полиции и вооруженных сил. Они будут обязаны проинформировать въезжающих в карантинную зону, что покинуть ее они уже не смогут.

Газета Corriere della Sera пишет, что в супермаркетах Милана стремительно пустеют полки, особенно популярны дезинфицирующие гели для рук, а медицинские маски во многих аптеках закончились еще несколько дней назад.

В Италии за эти выходные резко увеличилось число случаев заражения коронавирусом. В Европе она занимает первое место по числу инфицированных, в мире - четвертое после Китая, Японии (где большинство заболевших - пассажиры и экипаж круизного судна Diamond Princess) и Южной Кореи, где также зафиксирован стремительный рост числа зараженных.

Хроника 09 января – 24 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Италия Ломбардия Венето

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