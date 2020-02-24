Число зараженных коронавирусом в Южной Корее превысило 760

За сутки выявлено более 160 новых случаев заболевания

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Число инфицированных коронавирусом Covid-19 в Южной Корее за сутки выросло на 161 человека, достигнув 763, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на власти страны.

В результате заболевания умер еще один человек. Таким образом, общее число смертей от коронавируса в Южной Корее достигло семи.

Вечером в воскресенье было известно о 602 больных и шести скончавшихся.

Большинство заболевших - члены религиозной общины "Синчхонджи" в четвертом по величине городе страны Тэгу (2,4 млн жителей).

Накануне из-за распространения коронавируса в Южной Корее был объявлен "красный" - наивысший из четырех - уровень угрозы. В последний раз это происходило в 2009 году во время вспышки свиного гриппа H1N1 в 2009 году.

В настоящее время Южная Корея является третьим по числу заболевших очагом коронавирусной инфекции в мире после Китая, где и началась вспышка заболевания, и Японии, где большинство заразившихся - пассажиры и члены экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

За эти выходные резко выросло число случаев Covid-19 в Италии - с четырех до 152 человек. В 12 городах провинций Ломбардия и Венето объявлен карантин, на севере Италии отменяются массовые мероприятия.