Более 400 случаев Covid-19 выявлено за сутки вне материкового Китая

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - По состоянию на утро понедельника, 24 февраля, в мире за пределами материковой части Китая подтверждено 2204 случаев заражения коронавирусом Covid-19, за одни сутки выявлено 416 новых случаев заболевания, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

По ее данным, число жертв коронавируса увеличилось за сутки до 26 человек: восемь человек скончались в Иране, семь - в Южной Корее, четыре - в Японии, по два случая летального исхода зафиксированы в Гонконге и Италии (итальянские власти уже сообщили о третьей жертве Covid-19 - ИФ), по одному - во Франции, на Тайване и Филиппинах.

Больше всего больных - 838 - выявлено на территории Японии, из них более 630 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

Как сообщало агентство Yonhap, в Южной Корее выявлен 161 новый случай заражения, общее число больных достигло 763 человек.

В Италии насчитывается 152 больных, в Сингапуре - 89, в Гонконге - 74, Иране - 43, Таиланде и США - 35, на Тайване - 28, в Австралии - 23, в Малайзии - 22, Германии и Вьетнаме - по 16, во Франции - 12, в ОАЭ - 11, Макао - десять. Менее десяти случаев заболевания зафиксировано в Великобритании, Канаде, на Филиппинах, в Индии, России, Испании, Бельгии, Камбодже, Египте, Финляндии, Непале, Шри-Ланке и Швеции.

В Китае по последним данным число заразившихся достигло 77150, увеличившись за сутки на 409, умерли уже 2592, из них 150 - за последние 24 часа. В городе Ухане (административный центр провинции Хубэй, эпицентра заболевания) зафиксировано 195 повторных случаев заражения. В то же время почти 25 тысяч человек выздоровели и выписаны из медучреждений.