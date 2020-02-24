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В китайском городе Ухань остались сорок четыре студента из России

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - 44 российских студента остаются в городе Ухань, являющемся эпицентром распространения коронавируса, сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

Об этом дипломат рассказал в понедельник на брифинге в посольстве КНР в Москве.

Он отметил, что этим студентам предлагалась эвакуация, однако они от нее отказались. "Могу обещать вам, что они живут хорошо, им представляют необходимое питание и условия для жизни, безопасность их гарантирована", - подчеркнул Чжан Ханьхуэй.

Китай гарантирует безопасность и нормальную жизнь всем россиянам, проживающим в Китае, добавил посол.

По последним данным, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, с декабря прошлого года достигло 77,150 тыс. человек, смерть зафиксирована в 2,592 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 49,8 тыс. человек, состояние более 9,9 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время более 24,7 тыс. человек выздоровели и выписаны из больниц.

Мир спрятался за маской

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Москва, Россия
Хроника 09 января – 24 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай Ухань

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