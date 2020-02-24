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Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 77 тысяч

Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 77 тысяч
Артисты Шанхайского балета репетируют в масках
Фото: Reuters

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В Китае к 00:00 часов по местному времени понедельника (19:00 мск воскресенья) подтверждено 77150 случаев заражения коронавирусом Covid-19, смертельный исход зафиксирован в 2592 случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Новый коронавирус в Китае

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 409 человек, смертельных случаев - на 150. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 149 человек, еще один - в провинции Хайнань.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 49,8 тыс. человек, состояние более 9,9 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В городе Ухане (административный центр Хубэя) зафиксировано 195 повторных случаев заражения.

В то же время более 24,7 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

На китайских территориях вне материковой части с декабря прошлого года зарегистрировано 112 случаев заболевания: в Гонконге - 74 (при двух случаях смертельного исхода и 12 выздоровевших), в Макао - десять (при шести выздоровевших), на Тайване - 28 (один случай смерти, пятеро выздоровели).

Накануне в Китае от коронавируса скончались 97 человек за сутки, также было подтверждено 648 случаев заражения.

Между тем, за выходные резко выросло число заболевших в Италии - с четырех до 152. Кроме того, в Южной Корее за сутки инфекция выявлена у 161 человека, общее число больных достигло 763.

Как следует из сообщений комитетов здравоохранения китайских провинций, автономных районов и городов центрального подчинения, в более чем 20 из них новых случаев заболевания не выявлено. В шести административных единицах в связи с сокращением числа инфицированных понижен уровень чрезвычайной ситуации, объявленный ранее из-за распространения инфекции.

Хроника 09 января – 24 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай Ухань Хубэй

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