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Китайские власти заявили о наличии вакцины против коронавируса

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В КНР разработана вакцина, предварительно показавшая эффективность против коронавируса, сообщил в понедельник посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

"В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки", - сказал он на брифинге в посольстве КНР в Москве.

Чжан Ханьхуэй также сообщил о найденных эффективных лекарствах для лечения коронавируса.

"Практика показывает, что китайские лекарства эффективно действуют. Во всех случаях, когда применяют лекарства, не было ни одного случая осложнения, - отметил он. - Общая эффективность китайских лекарств показывает свыше 85%, в некоторых районах более 90%".

Дипломат рассказал, что в Китае нашли старое лекарство, эффективно действующее против коронавируса, это "хлорохина фосфат, несколько десятков лет применяем от малярии".

"Также есть старое лекарство советского производства. Пока два лекарства считается более эффективными, - сказал посол. - Самые эффективные способы - европейская медицина в сочетании с китайской".

Кроме того, Чжан Ханьхуэй опроверг предположения об искусственном происхождении коронавируса. "Я вам точно скажу, что это не искусственное. Возможно, это вирус как вирус SARS, от диких животных", - сказал он.

Посол отметил, что поиск источника вируса продолжается, версия о том, что "хозяином" заболевания была летучая мышь, проверяется, но пока также не подтверждена.

В миреВ Гонконге ученые разработали вакцину против "уханьского коронавируса"В Гонконге ученые разработали вакцину против "уханьского коронавируса"Читать подробнее

Между тем, в конце января СМИ сообщали, что группа исследователей в Гонконге уже разработала вакцину против коронавируса. Однако начать ее использовать можно будет только после клинических испытаний. По словам исследователей, тестирование вакцины на животных займет месяцы, а перейти к испытаниям на людях можно будет в лучшем случае лишь в следующем году, а уже затем начать ее массовое использование.

Разработку вакцин против нового коронавируса ведут также в США и России.

В начале февраля глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что разработка вакцины от Covid-19 находится в процессе, займет 8-10 месяцев.

В декабре прошлого года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения присвоила ему официальное название Covid-19.

Случаи завоза нового коронавируса были выявлены в более 20 странах, включая Россию.

По последним данным, в Китае подтверждено 77150 случаев заражения Covid-19, смерть зафиксирована в 2592 случаев.

Мир спрятался за маской

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Москва, Россия
Хроника 09 января – 24 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
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