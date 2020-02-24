Роспотребнадзор сообщил об отсутствии новых случаев заражения коронавирусом в РФ

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В России не зарегистрировано новых фактов заражения коронавирусом Covid-19, их по-прежнему два, сообщает в понедельник Роспотребнадзор.

Ведомство напомнило, что ранее в РФ было выявлено двое заболевших - среди прибывших граждан Китая, они уже поправились и выписаны из стационара.

Между тем, в Китае к 00:00 часов по местному времени понедельника (19:00 по Москве воскресенья) подтверждено 77150 случаев заражения коронавирусом, смерть зафиксирована в 2592 случаев.