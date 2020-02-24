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Роспотребнадзор сообщил об отсутствии новых случаев заражения коронавирусом в РФ

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В России не зарегистрировано новых фактов заражения коронавирусом Covid-19, их по-прежнему два, сообщает в понедельник Роспотребнадзор.

Ведомство напомнило, что ранее в РФ было выявлено двое заболевших - среди прибывших граждан Китая, они уже поправились и выписаны из стационара.

Между тем, в Китае к 00:00 часов по местному времени понедельника (19:00 по Москве воскресенья) подтверждено 77150 случаев заражения коронавирусом, смерть зафиксирована в 2592 случаев.

В декабре прошлого года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения присвоила ему официальное название Covid-19.

Случаи завоза нового коронавируса были выявлены в более 20 странах, включая Россию.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Хроника 09 января – 24 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай Роспотребнадзор

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