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С поезда Тбилиси-Батуми сняли двух граждан Китая с подозрением на коронавирус

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Рейс пассажирского поезда Тбилиси-Батуми был задержан с места отправления в понедельник на некоторое время. Причиной задержки стала эвакуация из салона скоростного поезда двух граждан Китая с признаками кашля, сообщил в понедельник журналистам представитель грузинской железнодорожной компании Дачи Цагурия.

"Пассажиры поезда заметили у двух граждан признаки заболевания, кашель. В этой связи пассажиры обратились к нашим представителям, а те вызвали бригаду скорой помощи. Граждане Китая были перевезены в больницу", - сказал Цагурия.

Он сообщил, что в связи с этим инцидентом рейс Тбилиси-Батуми был выполнен с опозданием другим поездом.

Как сообщили журналистам пассажиры рейса, у китайцев был сильный кашель и в этой связи, опасаясь распространения коронавируса, они потребовали их изоляции.

В Тбилисской больнице имени Бочоришвили, врачи заявили журналистам, что у доставленных к ним двух граждан Китая нет признаком коронавируса, но они будут проверены лабораторно.

По информации Минздрава Грузиию, в понедельник из Кутаисского международного аэропорта в местную инфекционную больницу с повышенной температурой была доставлена гражданка Грузии, прибывшая из Италии. Она также пройдет тест на коронавирус в лаборатории Лугара в Тбилиси.

Китай Грузия коронавирус

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