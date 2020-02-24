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В Париже заблокировали участок полиции из-за плохого самочувствия китайского туриста

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Полицейский участок в 13-м округе Парижа пришлось блокировать в понедельник после того, как пришедший туда подать жалобу о краже китайский турист почувствовал себя плохо, передает французский телеканал BFMTV.

По данным телеканала, здание полицейского участка будет блокировано из соображений безопасности до тех пор, пока вызванные туда медики будут выносить вердикт о том, не заражен ли он коронавирусом.

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Кроме того, телеканал сообщает, что на автовокзале в Лионе остановлен междугородний автобус, который ехал из итальянского города Милана. Один его пассажир отправлен на проверку в связи с подозрением на заражение Covid-19. Автобус отогнали на стоянку, вокруг него установили периметр безопасности, однако весь вокзал не перекрыт.

По последним данным, в Италии насчитывается 224 подтвержденных случая заражения новым коронавирусом, пятеро пациентов скончались.

Вспышка коронавируса в Италии

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Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.Власти страны с воскресенья принимают масштабные меры по сдерживанию распространения вируса. Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.Перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии АВласти итальянской области Венето объявили о решении приостановить всемирно известный карнавал в ВенецииЖители штурмуют универсамы и продуктовые магазины, скупая продукты и товары первой необходимостиИтальянский дизайнер Джорджио Армани (на фото) отменил свой показ в Милане. Вместо него состоится закрытое дефиле, куда публика допущена не будет.В северных регионах Италии закрывают музеи, школы, университеты и другие общественные местаМедики выявили коронавирус у 152 человек на территории Италии, трое из них умерли. Это первые случаи смерти от коронавируса граждан одной из стран ЕС на территории Евросоюза. Ранее в Париже умер зараженный гражданин Китая.
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.
Хроника 09 января – 24 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Франция Париж

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