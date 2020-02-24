В Париже заблокировали участок полиции из-за плохого самочувствия китайского туриста

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Полицейский участок в 13-м округе Парижа пришлось блокировать в понедельник после того, как пришедший туда подать жалобу о краже китайский турист почувствовал себя плохо, передает французский телеканал BFMTV.

По данным телеканала, здание полицейского участка будет блокировано из соображений безопасности до тех пор, пока вызванные туда медики будут выносить вердикт о том, не заражен ли он коронавирусом.

Кроме того, телеканал сообщает, что на автовокзале в Лионе остановлен междугородний автобус, который ехал из итальянского города Милана. Один его пассажир отправлен на проверку в связи с подозрением на заражение Covid-19. Автобус отогнали на стоянку, вокруг него установили периметр безопасности, однако весь вокзал не перекрыт.

По последним данным, в Италии насчитывается 224 подтвержденных случая заражения новым коронавирусом, пятеро пациентов скончались.