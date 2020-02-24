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У двух жительниц Омана после возвращения из Ирана выявили коронавирус

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - У двух женщин в Омане выявлено заражение остроинфекционным коронавирусом Covid-19, сообщает в понедельник оманское телевидение.

По его данным, обе пациентки недавно вернулись из Ирана.

Ранее в понедельник сообщалось о первых случаях заражения этим вирусом в Афганистане, Кувейте и Бахрейне. Все заболевшие также недавно вернулись из Ирана.

В связи с тем, что все пациенты из указанных стран недавно посещали Иран, власти еще одной страны региона - ОАЭ - запретили своим подданным ездить в Иран, а также в Таиланд.

Как сообщал представитель Минздрава Ирана Ирадж Хариричи, по состоянию на понедельник, от коронавируса в стране скончались 12 человек. По его словам, на данный момент выявлен 61 зараженный Covid-19. Еще 900 человек с подозрениями на вирус проходят соответствующую проверку.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Всемирная организация здравоохранения присвоила ему официальное название Covid-19.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Хроника 09 января – 24 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Оман Иран

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