Двух граждан Молдавии, прилетевших из Москвы с температурой, проверят на коронавирус

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Двух граждан Молдавии, прилетевших в Кишинев минувшей ночью рейсом из Москвы, протестируют на наличие коронавируса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и социальной защиты республики.

Термосканер в аэропорту зафиксировал у двух вернувшихся на родину граждан температуру 37,4 и 38,7 градусов соответственно. "Они были отправлены в инфекционную клиническую больницу Кишинева для прохождения теста на коронавирус", - говорится в сообщении.

Около 300 тысяч граждан Молдавии работают в Италии, это составляет 10% населения страны. Ежедневно из Кишинева в итальянские города вылетают несколько рейсов. Между тем в настоящий момент Италия занимает третье место в мире по количеству зараженных новым типом коронавируса после Китая и Южной Кореи. На данный момент в Италии выявлены порядка 230 случаев заражения коронавирусом, зафиксированы семь летальных исходов.

24 февраля правительство Молдавии ввело "желтый" уровень опасности в связи с распространением коронавируса в Европе. Министр внутренних дел Павел Войку заявил, что "пограничники обучены тому, как выявлять симптомы заболевания, им предоставляются маски и перчатки, а все пассажиры, которые прибывают в страну по воздуху, проверяются с помощью двух термосканеров, установленных в международном аэропорту Кишинева".

По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс., летальный исход зафиксирован более чем в 2,7 тыс. случаях. В Китае с декабря 2019 года число жертв новой инфекции составило 2,663 тыс. человек, зарегистрировано 77,658 тыс. случаев заболевания, сообщил ранее Госкомитет здравоохранения КНР.