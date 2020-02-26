Поиск

Власти Москвы начали сплошную дератизацию из-за коронавируса

Власти Москвы начали сплошную дератизацию из-за коронавируса
Дезинфекция вагонов подвижного состава в московском метро
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Москве приняты беспрецедентные меры по предотвращению завоза нового коронавируса, в частности началась сплошная дератизация и отлавливаются дикие безнадзорные животные. Об этом сообщили заммэра Москвы Анастасия Ракова и глава городского управления Роспотребнадзора Елена Андреева.

Новый коронавирус в Китае

По словам Андреевой, в аэропортах принимаются противоэпидемические меры, в том числе проверяются прилетающие из Китая. "Уже другие рейсы отслеживаются, транзитные рейсы(...) Создается комплекс всех противоэпидемических мероприятий, которые сегодня защищают город", - сказала она.

Роспотребнадзор проводит широкую разъяснительную работу с населением, в том числе в СМИ, соцсетях и в общественном транспорте, говоря обо всем "совершенно открыто и спокойно" и без паники, добавила Андреева.

"Мы сможем предотвратить завоз и распространение в Москве этой страшной инфекции", - заверила Ракова.

В столице пока не фиксировалось случаев заражения коронавирусом Covid-19.

30 января Ракова сообщала, что Совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья рекомендовал университетам продлить каникулы для студентов из Китая до 1 марта и организовать медицинский контроль в общежитиях, куда уже успели вернуться с каникул китайские студенты.

28 января она говорила, что в гостиницах, где селятся туристы из Китая, специальные бригады будут проверять температуру у постояльцев. Также она обещала усилить дезинфекцию в городском транспорте, спортивных и развлекательных учреждениях.

26 февраля "Ведомости" узнали, что московский Роспотребнадзор рекомендовал сотрудникам общепита носить на работе маски, мыть руки антисептиками, дезинфицировать помещения, дверные ручки и кассовые аппараты.

Роспотрнебнадзор Москва Китай Анастасия Ракова Елена Андреева

Новости по теме

Новости

В Москве задержали "бэтмобиль"

Суд снова оштрафовал дизайнера, которому сломали ногу на Тверской перед акцией 27 июля

Суд снова оштрафовал дизайнера, которому сломали ногу на Тверской перед акцией 27 июля

Синоптики пообещали уникальный погодный рекорд по итогам уходящей зимы в Москве

До трети месячной нормы осадков выпадет в Москве 26-27 февраля

С 1 марта в московском наземном транспорте пропадет Wi-Fi

С 1 марта в московском наземном транспорте пропадет Wi-Fi

Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной 23-24 февраля

Пятый подряд температурный рекорд зафиксирован в Москве

Пассажир упал на пути Сокольнической линии московского метро

Ремонт дорог в Москве начался раньше обычного из-за аномального тепла

Ремонт дорог в Москве начался раньше обычного из-за аномального тепла

Суд в Москве заочно приговорил к шести годам колонии экс-министра обороны Украины

Суд в Москве заочно приговорил к шести годам колонии экс-министра обороны Украины
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');