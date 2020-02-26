Эрдоган назвал дату и место проведения встречи по Идлибу

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду объявил, что встреча по проблеме сирийской провинции Идлиб запланирована на 5 марта в Стамбуле.

"На данный момент обсуждается формат - с участием двух или четырех лидеров", - цитирует агентство Anadolu слова Эрдогана.

Также Эрдоган заявил, что Анкара требует в полной мере выполнять сочинские договоренности по Идлибу, причем Турция не намерена отказываться от своей позиции по ситуации в Идлибе.

Кроме этого, президент подверг критике точку зрения США, указав, что, несмотря на обещания Вашингтона, Анкара не получила никакой конкретной помощи. Эрдоган отметил, что Турции и США, похоже, вновь придется обсуждать вопрос Идлиба.

Эрдоган сообщил, что США не высказывали готовности немедленно поставить Турции комплексы Patriot. Он напомнил, что Турция обращалась с таким предложением к США.

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время разговора с Эрдоганом заявляли, что считают правильной идею проведения четырехсторонней встречи в верхах по сирийской проблеме.

В последнее время между Москвой и Анкарой есть разногласия по Идлибской зоне деэскалации, где значительно обострилась обстановка.

Турция обвиняет сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и требует от Дамаска вывести силы из зоны деэскалации. Российские военные заявляли, что армия Сирии отвечала на атаки боевиков.