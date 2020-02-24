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Турция снова участвует с совместном с РФ патрулировании на севере Сирии

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Турецкое подразделение снова приняло участие в совместном с российской военной полицией патрулировании на севере Сирии, сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлев.

"Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту (...) в провинции Хасеке", - сказал он в понедельник на брифинге.

Совместное патрулирование проходит в соответствии с подписанным 22 октября 2019 года в Сочи меморандумом между Россией и Турцией.

Впервые о неявке турецких военных для совместного патрулирования 3 февраля сообщил предшественник Журавлёва на должности руководителя центра по примирению генерал-майор Юрий Боренков.

Турция возобновила свое участие в работе патрулей 17 февраля, однако уже на следующий день российские военные не сообщили об участии турецких военных в патрулировании. Не было соответствующих данных в среду, четверг, пятницу и в выходные.

В последнее время между Россией и Турцией есть разногласия по Идлибской зоне деэскалации в Сирии, где значительно обострилась обстановка. Турция обвинила сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и требует от Дамаска вывести силы из зоны деэскалации. Российские военные заявляли, что армия Сирии отвечала на атаки боевиков.

В прошлый четверг российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии (структура входит в состав российской военной группировки в САР) сообщил, что российская авиация нанесла удар на севере Сирии после поддержанной Турцией атаки боевиков.

Зона деэскалации Идлиб помимо одноименной провинции Идлиб включает часть территорий соседних провинций - Латакия, Хама и Алеппо.

В субботу в Минобороны РФ сообщили, что глава ведомства Сергей Шойгу обсудил с турецким коллегой ситуацию в Идлибе. "В ходе телефонного разговора обсуждены вопросы стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации", - сказали в министерстве.

Перед этим ситуацию, сложившуюся в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, в телефонном разговоре обсудили президенты РФ Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Сирия Турция. Россия

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