Поиск

МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Южную Корею, Иран и Италию

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - МИД РФ в связи с распространением нового коронавируса в Южной Корее, Иране и Италии рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в эти страны, если только "они не вызваны крайней необходимостью", говорится в сообщении на сайте министерства.

В этой связи во внешнеполитическом ведомстве попросили всех россиян, находящихся на территории Южной Кореи, Ирана и Италии, сообщить свои контактные данные соответственно посольству РФ в Сеуле по адресу электронной почты consotdel-korea@mail.ru; посольству РФ в Тегеране по адресу электронной почты teheran@dks.ru; посольству РФ в Риме по адресу электронной почты consitalia@mid.ru или по телефонам горячей линии, указанным на интернет-сайтах российских посольств в этих странах.

Новый коронавирус в Китае

Также в МИД просят позвонить по круглосуточному телефону +7 495 587 88 60 Контактного центра министерства и сообщить свои личные данные, предпочтительный вид связи и фактическое местонахождение для учета и дальнейшего регулярного оповещения о планируемых правительством РФ мерах реагирования в связи с распространением коронавируса.

Для получения таких оповещений все россияне, находящиеся в Иране, Италии и Южной Корее, могут скачать на свои смартфоны мобильное приложение МИД РФ "Зарубежный помощник" (порядок установки указан на сайте министерства), говорится в сообщении.

Приостановка авиасообщения с Южной Кореей и визовые ограничения для иранцев

Ранее в среду вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова заявила, что с 1 марта решено прекратить авиасообщение с Южной Кореей всеми компаниями, кроме "Аэрофлота" и "Авроры".

""Аврора" будет (работать) в режиме чартера вплоть до вывоза всех наших граждан", - сказала Голикова на брифинге в Москве. По ее словам, "Аэрофлот" будет летать из Южной Кореи в Москву, прилетающие будут проходить через терминал F "Шереметьево".

Голикова сообщила, что в отношении Италии, поскольку она входит в состав Евросоюза, вводить ограничительные меры "достаточно сложно". Поэтому, сказала она, пока рекомендовано Ростуризму и МИДу обратиться к гражданам и туроператорам с просьбой воздержаться от поездок в Италию - как тургруппами, так и частным образом.

С 28 февраля также будет введен запрет на выдачу транзитных виз из Ирана, а также запрет на выдачу обычных виз гражданам Ирана, кроме деловых и гуманитарных. Прилетающие из Ирана также будут проходить через терминал F "Шереметьево".

По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс. человек, умерли более чем 2,7 тыс. инфицированных.

Вспышка коронавируса в Италии

9
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.Власти страны с воскресенья принимают масштабные меры по сдерживанию распространения вируса. Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.Перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии АВласти итальянской области Венето объявили о решении приостановить всемирно известный карнавал в ВенецииЖители штурмуют универсамы и продуктовые магазины, скупая продукты и товары первой необходимостиИтальянский дизайнер Джорджио Армани (на фото) отменил свой показ в Милане. Вместо него состоится закрытое дефиле, куда публика допущена не будет.Съемки седьмого фильма "Миссия невыполнима", которые должны были пройти в Венеции приостановлены в качестве меры предосторожности, из-за вспышки коронавирусаВ северных регионах Италии закрывают музеи, школы, университеты и другие общественные местаМедики выявили коронавирус у 152 человек на территории Италии, трое из них умерли. Это первые случаи смерти от коронавируса граждан одной из стран ЕС на территории Евросоюза. Ранее в Париже умер зараженный гражданин Китая.
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.
МИД РФ Южная Корея Иран Италия

Новости по теме

Новости

В Финляндии выявили второй случай заражения коронавирусом

В Китае выявили коронавирус у мужчины, прилетевшего в Шанхай через Москву

В Китае выявили коронавирус у мужчины, прилетевшего в Шанхай через Москву

В армии США признали, что утратили часть своего превосходства над Россией

В армии США признали, что утратили часть своего превосходства над Россией
Новый коронавирус в Китае

Голикова попросила россиян не ездить в Италию

Новый коронавирус в Китае

Число новых заражений коронавирусом вне Китая впервые превысило показатели в КНР

Число новых заражений коронавирусом вне Китая впервые превысило показатели в КНР

Эрдоган назвал дату и место проведения встречи по Идлибу

Гражданин КНР, излечившийся от коронавируса, пойдет под суд в Сингапуре

Гражданин КНР, излечившийся от коронавируса, пойдет под суд в Сингапуре

Зеленский подпишет указ о "Дне сопротивления Крыма российской оккупации"

Новый коронавирус в Китае

Первый француз умер от коронавируса

Первый француз умер от коронавируса

Гульнара Каримова готова отказаться от $686 млн в пользу Узбекистана в обмен на прекращение дела

Гульнара Каримова готова отказаться от $686 млн в пользу Узбекистана в обмен на прекращение дела
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');