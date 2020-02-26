МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Южную Корею, Иран и Италию

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - МИД РФ в связи с распространением нового коронавируса в Южной Корее, Иране и Италии рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок в эти страны, если только "они не вызваны крайней необходимостью", говорится в сообщении на сайте министерства.

В этой связи во внешнеполитическом ведомстве попросили всех россиян, находящихся на территории Южной Кореи, Ирана и Италии, сообщить свои контактные данные соответственно посольству РФ в Сеуле по адресу электронной почты consotdel-korea@mail.ru; посольству РФ в Тегеране по адресу электронной почты teheran@dks.ru; посольству РФ в Риме по адресу электронной почты consitalia@mid.ru или по телефонам горячей линии, указанным на интернет-сайтах российских посольств в этих странах.

Также в МИД просят позвонить по круглосуточному телефону +7 495 587 88 60 Контактного центра министерства и сообщить свои личные данные, предпочтительный вид связи и фактическое местонахождение для учета и дальнейшего регулярного оповещения о планируемых правительством РФ мерах реагирования в связи с распространением коронавируса.

Для получения таких оповещений все россияне, находящиеся в Иране, Италии и Южной Корее, могут скачать на свои смартфоны мобильное приложение МИД РФ "Зарубежный помощник" (порядок установки указан на сайте министерства), говорится в сообщении.

Приостановка авиасообщения с Южной Кореей и визовые ограничения для иранцев

Ранее в среду вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова заявила, что с 1 марта решено прекратить авиасообщение с Южной Кореей всеми компаниями, кроме "Аэрофлота" и "Авроры".

""Аврора" будет (работать) в режиме чартера вплоть до вывоза всех наших граждан", - сказала Голикова на брифинге в Москве. По ее словам, "Аэрофлот" будет летать из Южной Кореи в Москву, прилетающие будут проходить через терминал F "Шереметьево".

Голикова сообщила, что в отношении Италии, поскольку она входит в состав Евросоюза, вводить ограничительные меры "достаточно сложно". Поэтому, сказала она, пока рекомендовано Ростуризму и МИДу обратиться к гражданам и туроператорам с просьбой воздержаться от поездок в Италию - как тургруппами, так и частным образом.

С 28 февраля также будет введен запрет на выдачу транзитных виз из Ирана, а также запрет на выдачу обычных виз гражданам Ирана, кроме деловых и гуманитарных. Прилетающие из Ирана также будут проходить через терминал F "Шереметьево".

По последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 80 тыс. человек, умерли более чем 2,7 тыс. инфицированных.