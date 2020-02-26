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Посольство сообщило об отсутствии в Италии зараженных коронавирусом россиян

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Случаев заражения российских граждан коронавирусом COVID-19 в Италии не зафиксировано, сообщает в среду посольство РФ в Риме.

Новый коронавирус в Китае

Там добавили, что россияне по данному поводу не обращались в посольство и в генеральные консульства России в Италии.

Также в российской дипмиссии со ссылкой на данные итальянских властей проинформировали, что по состоянию на 18:00 26 февраля в Италии зафиксировано 399 случаев заражения коронавирусом, 12 человек скончались.

"Посольство продолжает отслеживать ситуацию", - отмечается в сообщении.

Ранее на фоне распространения коронавирусной инфекции вице-премьер РФ Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по контролю за коронавирусом, призвала россиян отказаться от поездок в Италию. Аналогичную рекомендацию россиянам дали в МИД РФ и Роспотребнадзоре, добавив в список нежелательных для посещения стран Южную Корею и Иран.

В Иране, по последним данным, число смертей от коронавируса достигло 19 человек, заболевших - 139. В Южной Корее к утру среды насчитывалось 1146 случаев заражения коронавирусом и 12 умерших.

Вспышка коронавируса в Италии

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Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.Власти страны с воскресенья принимают масштабные меры по сдерживанию распространения вируса. Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.Перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии АВласти итальянской области Венето объявили о решении приостановить всемирно известный карнавал в ВенецииЖители штурмуют универсамы и продуктовые магазины, скупая продукты и товары первой необходимостиИтальянский дизайнер Джорджио Армани (на фото) отменил свой показ в Милане. Вместо него состоится закрытое дефиле, куда публика допущена не будет.Съемки седьмого фильма "Миссия невыполнима", которые должны были пройти в Венеции приостановлены в качестве меры предосторожности, из-за вспышки коронавирусаВ северных регионах Италии закрывают музеи, школы, университеты и другие общественные местаМедики выявили коронавирус у 152 человек на территории Италии, трое из них умерли. Это первые случаи смерти от коронавируса граждан одной из стран ЕС на территории Евросоюза. Ранее в Париже умер зараженный гражданин Китая.
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.
Россия Италия

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