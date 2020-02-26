Посольство сообщило об отсутствии в Италии зараженных коронавирусом россиян

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Случаев заражения российских граждан коронавирусом COVID-19 в Италии не зафиксировано, сообщает в среду посольство РФ в Риме.

Там добавили, что россияне по данному поводу не обращались в посольство и в генеральные консульства России в Италии.

Также в российской дипмиссии со ссылкой на данные итальянских властей проинформировали, что по состоянию на 18:00 26 февраля в Италии зафиксировано 399 случаев заражения коронавирусом, 12 человек скончались.

"Посольство продолжает отслеживать ситуацию", - отмечается в сообщении.

Ранее на фоне распространения коронавирусной инфекции вице-премьер РФ Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по контролю за коронавирусом, призвала россиян отказаться от поездок в Италию. Аналогичную рекомендацию россиянам дали в МИД РФ и Роспотребнадзоре, добавив в список нежелательных для посещения стран Южную Корею и Иран.

В Иране, по последним данным, число смертей от коронавируса достигло 19 человек, заболевших - 139. В Южной Корее к утру среды насчитывалось 1146 случаев заражения коронавирусом и 12 умерших.