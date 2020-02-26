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В Финляндии выявили второй случай заражения коронавирусом

Жительница Хельсинки заразилась "уханьской" инфекцией в Италии

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - У жительницы Хельсинки, прилетевшей в воскресенье, 23 февраля домой из Италии, обнаружен коронавирус.

В медицинском округе Хельсинки и Уусимаа (HUS) подтвержден случай заражения коронавирусом, это уже второй случай инфицирования в Финляндии. Согласно данным медицинского округа, заражение было подтверждено в среду во второй половине дня, сообщает портал yle.fi.

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Пациентка заразилась в Милане. Речь идет о работающей женщине, которая самостоятельно пришла в HUS на обследование. Сейчас она находится в одной из больниц Хельсинки. У нее температура, но она в нормальном состоянии.

На пресс-конференции старший врач-инфекционист Аско Ярвинен (Asko Jarvinen) отметил, что женщина находится в больнице только для того, чтобы не заразить других.

Заразившаяся летела в Финляндию одна с пересадкой и была в тесном контакте (общалась более 15 минут) только с двумя людьми. С ними уже связались, у них пока нет никаких симптомов.

Как отметил Ярвинен, эти люди сейчас находятся дома и им была дана инструкция обратиться к врачу, если у них появятся симптомы коронавируса. По его словам, в данный момент риска заразиться вирусом в Финляндии нет.

Это второй выявленный в Финляндии случай коронавируса. В предыдущий раз в конце января носителем вируса оказалась туристка из Китая. В начале февраля китаянку выписали из больницы в Лапландии после того, как анализы подтвердили, что у нее нет инфекции.

Вспышка коронавируса в Италии

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Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.Власти страны с воскресенья принимают масштабные меры по сдерживанию распространения вируса. Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.Перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии АВласти итальянской области Венето объявили о решении приостановить всемирно известный карнавал в ВенецииЖители штурмуют универсамы и продуктовые магазины, скупая продукты и товары первой необходимостиИтальянский дизайнер Джорджио Армани (на фото) отменил свой показ в Милане. Вместо него состоится закрытое дефиле, куда публика допущена не будет.Съемки седьмого фильма "Миссия невыполнима", которые должны были пройти в Венеции приостановлены в качестве меры предосторожности, из-за вспышки коронавирусаВ северных регионах Италии закрывают музеи, школы, университеты и другие общественные местаМедики выявили коронавирус у 152 человек на территории Италии, трое из них умерли. Это первые случаи смерти от коронавируса граждан одной из стран ЕС на территории Евросоюза. Ранее в Париже умер зараженный гражданин Китая.
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.
Хельсинки Финляндия Италия Милан Аско Ярвинен Китай

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