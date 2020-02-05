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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:04

Единственного заразившегося коронавирусом в Финляндии человека выписали из больницы

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Заразившаяся коронавирусом гражданка Китая, которая находилась на карантине в Финляндии, выписана из Центральной больницы города Рованиеми (Rovaniemi) в Лапландии, сообщил в среду портал телерадиовещания Yle.

Новый коронавирус в Китае

Речь идет о единственном подтвержденном случае заражения коронавирусом в Финляндии, отмечает портал. В департаменте здравоохранения округа сообщили, что результаты последних анализов, взятых у больной, подтвердили, что у нее нет инфекции. "Состояние пациентки оценивается как хорошее, и у нее больше нет никаких симптомов инфекции", - сказали в департаменте.

По словам главного врача-инфекциониста Центральной больницы Лапландии Маркку Броаса (Markku Broas), в общей сложности в зоне риска заражения коронавирусом оказался 21 человек. 14 из них находятся на карантине, часть - в Центральной больнице Лапландии в Рованиеми, часть - в домашних условиях в Инари (Inari). По словам Броаса, карантин, вероятно, снимут либо в субботу, 8 февраля, либо в понедельник, 10-го числа.

О первом случае заражения новым типом коронавируса в Финляндии стало известно неделей ранее, 29 января. Тогда сообщалось, что заболевание было диагностировано у 32-летней китайской туристки, которая приехала в страну пять дней назад из города Ухань, считающегося эпицентром распространения вируса. Китаянка сама обратилась к врачам города Ивало, после того как у нее проявились симптомы, которые могли указывать на заражение коронавирусом.

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Рованиеми Лапландия Финляндия Китай Маркку Броас

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