Итальянский лайнер не пустили в карибские порты из-за угрозы коронавируса

По данным СМИ, у одного из членов экипажа судна поднялась температура

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Итальянский круизный лайнер Msc Meraviglia, которому ранее запретили заход в два карибских порта из-за опасения распространения коронавируса COVID-19, теперь следует к берегам Мексики, сообщают порталы, отслеживающие в реальном времени движение судов.

Согласно открытым данным, лайнер в настоящее время находится западнее Островов Кайман и идет в северо-западном направлении. Обозначенный пункт назначения - мексиканский остров Косумель.

Ранее, по информации западных СМИ, судну запретили остановиться на Ямайке и на Островах Кайман в связи с опасениями того, что на борту может быть человек, заразившийся коронавирусом: ранее капитан лайнера сообщил, что у одного из членов экипажа - высокая температура.

На борту Msc Meraviglia - более 4,5 тыс. пассажиров и 1,6 тыс. членов экипажа.

В Италии за последние дни выявили 400 случаев заражения коронавирусом, из них четверо - дети. 12 заболевших умерли. На фоне распространения инфекции вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по контролю за коронавирусом, призвала россиян отказаться от поездок в Италию.