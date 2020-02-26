Поиск

Голикова попросила россиян не ездить в Италию

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Правительство попросило россиян воздержаться от поездок в Италию и готово жестко следить за ситуацией, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, глава оперативного штаба по контролю за новым коронавирусом.

Новый коронавирус в Китае

Вводить формальные ограничения на поездки с Италией России сложно из-за того, что страна входит в Евросоюз, добавила она. Поэтому пока кабмин рекомендует Ростуризму и МИДу обратиться к гражданам и туроператорам с просьбой не организовывать ни частные, ни групповые поездки в эту страну.

По последним данным, в Италии коронавирусом заразились больше 400 человек, в том числе четверо детей. 12 заболевших умерли.

Также Голикова заявила о прекращении авиасообщения с Южной Кореей с 1 марта и о приостановке выдачи виз гражданам Ирана.

Ранее 26 февраля Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не ездить в эти три страны, поскольку в них в последние дни активно распространяется новая инфекция.

Также Голикова объявила о продлении ограничений по пересечению сухопутной границы с Китаем до 1 апреля. На такой же период будет продлено ограничение авиасообщения с КНР.

Вспышка коронавируса в Италии

9
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.Власти страны с воскресенья принимают масштабные меры по сдерживанию распространения вируса. Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.Перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии АВласти итальянской области Венето объявили о решении приостановить всемирно известный карнавал в ВенецииЖители штурмуют универсамы и продуктовые магазины, скупая продукты и товары первой необходимостиИтальянский дизайнер Джорджио Армани (на фото) отменил свой показ в Милане. Вместо него состоится закрытое дефиле, куда публика допущена не будет.Съемки седьмого фильма "Миссия невыполнима", которые должны были пройти в Венеции приостановлены в качестве меры предосторожности, из-за вспышки коронавирусаВ северных регионах Италии закрывают музеи, школы, университеты и другие общественные местаМедики выявили коронавирус у 152 человек на территории Италии, трое из них умерли. Это первые случаи смерти от коронавируса граждан одной из стран ЕС на территории Евросоюза. Ранее в Париже умер зараженный гражданин Китая.
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.
Хроника 09 января – 26 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Италия Татьяна Голикова правительство Иран Южная Корея

Новости по теме

Новости

Специальный ГОСТ позволит ретро-транспорту ездить на общих правах с 1 марта

Специальный ГОСТ позволит ретро-транспорту ездить на общих правах с 1 марта
Новый коронавирус в Китае

У троих эвакуированных в Казань россиян подтвержден коронавирус

У троих эвакуированных в Казань россиян подтвержден коронавирус

Российские ученые разработали пять прототипов вакцины от коронавируса

Новый коронавирус в Китае

Россия приостановит выдачу виз иранцам и прекратит авиасообщение с Южной Кореей

Россия приостановит выдачу виз иранцам и прекратит авиасообщение с Южной Кореей
Новый коронавирус в Китае

Россия продлит до апреля ограничения на авиасообщение с Китаем

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Суд отпустил под домашний арест экс-полицейского, обвиняемого по "делу Голунова"

Изменение Конституции

Путин поддержал внесение в Конституцию тезиса о детях

Путин поддержал внесение в Конституцию тезиса о детях
Изменение Конституции

Крашенинников назвал возможную дату второго чтения поправок к Конституции

Еще один фигурант дела "Сети" заразился туберкулезом

Сбежавших в центре Москвы от медиков и полиции китайцев отправили в отель на самоизоляцию

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');