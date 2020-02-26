Голикова попросила россиян не ездить в Италию

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Правительство попросило россиян воздержаться от поездок в Италию и готово жестко следить за ситуацией, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, глава оперативного штаба по контролю за новым коронавирусом.

Вводить формальные ограничения на поездки с Италией России сложно из-за того, что страна входит в Евросоюз, добавила она. Поэтому пока кабмин рекомендует Ростуризму и МИДу обратиться к гражданам и туроператорам с просьбой не организовывать ни частные, ни групповые поездки в эту страну.

По последним данным, в Италии коронавирусом заразились больше 400 человек, в том числе четверо детей. 12 заболевших умерли.

Также Голикова заявила о прекращении авиасообщения с Южной Кореей с 1 марта и о приостановке выдачи виз гражданам Ирана.

Ранее 26 февраля Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не ездить в эти три страны, поскольку в них в последние дни активно распространяется новая инфекция.

Также Голикова объявила о продлении ограничений по пересечению сухопутной границы с Китаем до 1 апреля. На такой же период будет продлено ограничение авиасообщения с КНР.