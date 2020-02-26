Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран

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Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом Covid-19 в Италии, Южной Корее и Иране Роспотребнадзор не рекомендует согражданам ездить в эти страны, пока там не стабилизируется ситуация с распространением этой инфекции.

Служба сослалась на предупреждение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о риске заразиться при посещении этих стран.

По данным Роспотребнадзора, приведенным в сообщении, в Корее зарегистрировано 977 случаев заболевания Covid-19, 11 заболевших умерли. В Иране заболели 95 человек, 15 из них скончались. В Италии на 283 случая заражения зафиксировано семь смертей.

Южнокорейское информагентство "Ренхап" сообщило со ссылкой на официальные данные, что на утро среды в стране число заражения коронавирусом составило 1146, за минувшие сутки было выявлено 169 новых случаев. Корейский центр по контролю за заболеваемостью (KCDC) объявил о 12 умерших.

Итальянское агентство Ansa сообщило о 11 смертях заразившихся и о 322 подтвердившихся случаях заражения, в том числе трех - на острове Сицилия.

От поездок в Китай Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться 24 января. Такое объявление дает туристам право добиваться возврата денег, заплаченных за аннулированные туры.

По последним данным китайского телеканала CGTN, на утро среды в Китае с учетом Гонконга, Тайваня и Макао, было 78 190 случаев заражения коронавирусом. 2718 заболевших умерли, 29 775 выздоровели. За пределами КНР канал сообщил о более 2800 случаях заражения и 45 смертях.