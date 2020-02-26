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Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран

Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран
Фото: AP/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом Covid-19 в Италии, Южной Корее и Иране Роспотребнадзор не рекомендует согражданам ездить в эти страны, пока там не стабилизируется ситуация с распространением этой инфекции.

Новый коронавирус в Китае

Служба сослалась на предупреждение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о риске заразиться при посещении этих стран.

По данным Роспотребнадзора, приведенным в сообщении, в Корее зарегистрировано 977 случаев заболевания Covid-19, 11 заболевших умерли. В Иране заболели 95 человек, 15 из них скончались. В Италии на 283 случая заражения зафиксировано семь смертей.

Южнокорейское информагентство "Ренхап" сообщило со ссылкой на официальные данные, что на утро среды в стране число заражения коронавирусом составило 1146, за минувшие сутки было выявлено 169 новых случаев. Корейский центр по контролю за заболеваемостью (KCDC) объявил о 12 умерших.

Итальянское агентство Ansa сообщило о 11 смертях заразившихся и о 322 подтвердившихся случаях заражения, в том числе трех - на острове Сицилия.

От поездок в Китай Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться 24 января. Такое объявление дает туристам право добиваться возврата денег, заплаченных за аннулированные туры.

По последним данным китайского телеканала CGTN, на утро среды в Китае с учетом Гонконга, Тайваня и Макао, было 78 190 случаев заражения коронавирусом. 2718 заболевших умерли, 29 775 выздоровели. За пределами КНР канал сообщил о более 2800 случаях заражения и 45 смертях.

Вспышка коронавируса в Италии

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Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.Власти страны с воскресенья принимают масштабные меры по сдерживанию распространения вируса. Карантин вводится в 12 городах провинций Ломбардия и Венето, примерно 50 тысяч жителей из этих населенных пунктов будут вынуждены остаться дома. Людям запрещено въезжать или выезжать в области, которые оказались на карантине.Перенесены все спортивные мероприятия, включая матчи итальянской Серии АВласти итальянской области Венето объявили о решении приостановить всемирно известный карнавал в ВенецииЖители штурмуют универсамы и продуктовые магазины, скупая продукты и товары первой необходимостиИтальянский дизайнер Джорджио Армани (на фото) отменил свой показ в Милане. Вместо него состоится закрытое дефиле, куда публика допущена не будет.Съемки седьмого фильма "Миссия невыполнима", которые должны были пройти в Венеции приостановлены в качестве меры предосторожности, из-за вспышки коронавирусаВ северных регионах Италии закрывают музеи, школы, университеты и другие общественные местаМедики выявили коронавирус у 152 человек на территории Италии, трое из них умерли. Это первые случаи смерти от коронавируса граждан одной из стран ЕС на территории Евросоюза. Ранее в Париже умер зараженный гражданин Китая.
Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.
Хроника 09 января – 26 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Роспотребнадзор Китай Италия Иран Южная Корея

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