SEC оштрафовала Стивена Сигала за сокрытие доходов от рекламы ICO

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Голливудский актер Стивен Сигал выплатит в общей сложности $314 тыс. для урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США в связи с сокрытием им вознаграждения, полученного за рекламу первичного размещения токенов (ICO) Bitcoiin2Gen (B2G).

По данным SEC, стартап пообещал выплатить Сигалу $250 тыс. в виде денежных средств и еще $750 тыс. токенами B2G за продвижение ICO, которое включало в себя публикацию актером постов в социальных сетях с призывом "не пропустить" предстоящее размещение токенов.

Кроме того, Bitcoiin2Gen распространила пресс-релиз с заголовком "Мастер дзен Стивен Сигал стал лицом бренда Bitcoiin2Gen", в котором отмечалось, что Сигал поддерживает ICO "всем сердцем".

Официально SEC считает, что любая криптовалюта, созданная в результате ICO, должна рассматриваться как ценная бумага, и соответственно, подпадать под действие существующих требований к раскрытию информации и законов о защите инвесторов.

Регулятор требует от знаменитостей или любых других частных лиц, продвигающих цифровые валюты, раскрывать данные о типе и размере компенсации, полученной за эти услуги.

"Инвесторы в ICO имели право знать о вознаграждении, полученном Сигалом, или обещанном ему за продвижение размещения, чтобы иметь возможность принять решение относительно того, насколько пристрастным он является", - заявила Кристина Литтман, отвечающая в SEC за правоприменение в области киберпреступлений.

"Селебрити не имеют права использовать свой авторитет в соцсетях, чтобы рекламировать ценные бумаги без надлежащего раскрытия данных о вознаграждении", - сказала Литтман.

По условиям соглашения с регулятором, 67-летний Сигал вернет незаконно полученный доход в размере $157 тыс. (его реальный доход от рекламы B2G плюс проценты), а также штраф в размере еще $157 тыс., без признания вины или опровержения выявленных SEC фактов.

Кроме того, ему запрещено участвовать в рекламе ценных бумаг, в том числе, цифровых, в течение трех лет.

В ноябре 2016 года Сигал стал гражданином РФ. В 2018 году, согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", он зарегистрировался в Московской области как индивидуальный предприниматель.