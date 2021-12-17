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JPMorgan оштрафован на $125 млн за то, что не хранил переписку сотрудников

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США сообщила, что оштрафовала брокерское подразделение американского банка JPMorgan Chase & Co. на $125 млн за "масштабные и многолетние" нарушения требования о сохранении коммуникаций сотрудников.

Банк признал нарушения и согласился выплатить штраф, а также существенно улучшить практики в этой сфере, сообщила SEC.

"JPMS признал, что в период, по крайней мере, с января 2018 года по ноябрь 2020 года его сотрудники часто обсуждали деловые моменты на персональных устройствах, используя текстовые сообщения, WhatsApp, а также личные аккаунты электронной почты. Компания не вела записей этих коммуникаций, как того требует федеральное законодательство", - отметил регулятор.

По сведениям SEC, подобные нарушения допускались людьми, ответственными за комплаенс в JPMS.

JPMS не сохранил данные о коммуникациях примерно 100 людей и десятки тысяч сообщений, касавшихся, в частности, вопросов инвестиционной стратегии, встреч с клиентами, а также оценки ежедневных событий или трендов.

"Сохранение коммуникаций является очень важным для программ контроля и правоприменения SEC, и когда компании не выполняют это требование, как в случае JPMorgan, они прямо подрывают нашу способность защищать инвесторов и беречь целостность рынков", - заявил директор по правоприменению SEC Гурбир Греваль.

В SEC отмечают, что назначенный банку штраф - крупнейший в истории нарушений требования о сохранении коммуникаций.

Помимо выплаты штрафа, JPMS наймет консультанта по комплаенсу, который проверит, каким образом контролируется общение сотрудников брокерской компании через личные телефоны, и рекомендует необходимые изменения.

SEC США JPMorgan Chase Гурбир Греваль

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