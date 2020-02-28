Вскрытие показало, что коронавирус COVID-19 поражает в основном легкие

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Вскрытие жителя Уханя, умершего от пневмонии, показало, что коронавирус COVID-19 поражает преимущественно легкие. Данных о поражении других органов у экспертов недостаточно, пишет South China Morning Post со ссылкой на публикацию в китайском Journal of Forensic Medicine.

Исследование проводил профессор научно-технологического университета в Ухане Лю Лян.

Он указал, что признаки патологии, проявившиеся в легких пациента, похожи на те, что проявляются при атипичной пневмонии SARS или ближневосточном респираторном синдроме MERS, тем более, что эти заболевания вызывают вирусы одного семейства. При этом фиброз в легких из-за коронавируса COVID-19 менее серьезен, чем при SARS, но экссудативное воспаление выражается более ярко.

Умершему было 85 лет. Он был госпитализирован 1 января и умер через 28 дней.