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Вскрытие показало, что коронавирус COVID-19 поражает в основном легкие

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Вскрытие жителя Уханя, умершего от пневмонии, показало, что коронавирус COVID-19 поражает преимущественно легкие. Данных о поражении других органов у экспертов недостаточно, пишет South China Morning Post со ссылкой на публикацию в китайском Journal of Forensic Medicine.

Новый коронавирус в Китае

Исследование проводил профессор научно-технологического университета в Ухане Лю Лян.

Он указал, что признаки патологии, проявившиеся в легких пациента, похожи на те, что проявляются при атипичной пневмонии SARS или ближневосточном респираторном синдроме MERS, тем более, что эти заболевания вызывают вирусы одного семейства. При этом фиброз в легких из-за коронавируса COVID-19 менее серьезен, чем при SARS, но экссудативное воспаление выражается более ярко.

Умершему было 85 лет. Он был госпитализирован 1 января и умер через 28 дней.

Хроника 09 января – 28 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Ухань Китай Лю Лян SARS MERS

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