Украина с 1 марта будет выпускать своих граждан в РФ только по загранпаспорту

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Украинцы с 1 марта 2020 года не смогут пересекать государственную границу с РФ по внутреннему паспорту гражданина Украины или свидетельству о рождении, сообщает украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

Согласно постановлению правительства Украины от 18 декабря 2019 года №1056, с 1 марта 2020 года пересечение государственной границы с Россией будет осуществляться только при наличии паспорта гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорта).

В МинВОТ напомнили, что пересечение границы с РФ через неподконтрольные правительству Украины пункты пропуска на "временно оккупированной территории" является нарушением законодательства Украины.

Министерство констатирует: распространена практика, когда "отдельные жители временно оккупированной территорий" попадают на территорию РФ через неподконтрольные правительству Украины пункты пропуска в Отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), после чего въезжают на территорию Украины через пункты пропуска на госгранице Украины с РФ (в частности, пункт пропуска "Меловое").

"В связи с этим информируем, что граждане Украины, которые таким образом въехали на подконтрольную правительству Украины территорию и находятся на ней по состоянию на 01.03.2020 года, не смогут попасть обратно в места своего постоянного проживания через пункты пропуска... без паспорта гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорта) или через существующие контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения с ВОТ без соответствующего разрешения для пересечения линии разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей", - подчеркнуто в сообщении.

МинВОТ попросил граждан Украины, живущих в самопровозглашенных республиках Донбасса и в Крыму заблаговременно позаботиться об оформлении загранпаспорта и/или соответствующей пропуска.