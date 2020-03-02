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Китай ужесточит проверки на коронавирус пересекающих границу КНР

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Китай усилит мониторинг состояния здоровья всех въезжающих в страну и выезжающих из нее, чтобы способствовать прекращению распространения коронавируса COVID-19 как внутри страны, так и за ее пределами, сообщили карантинные власти КНР.

Новый коронавирус в Китае

Все въезжающие в Китай должны будут заполнить подробную декларацию с указанием мест, где они побывали последние 14 дней, специальный персонал в местах выезда и въезда будет проводить первичный медосмотр.

"Мы в соответствии с законом принимаем строгие меры пограничного контроля, чтобы предотвратить распространение (коронавируса - ИФ) в стране или за ее пределами. Мы будем решительно пресекать распространение эпидемии через пункты въезда и выезда", - говорится в заявлении подразделения Главного таможенного управления, отвечающего за карантин.

Эти меры будут приняты в условиях, когда в Китае рост числа инфицированных коронавирусом COVID-19 замедляется, в то время как число заболевших в различных странах мира растет все быстрее.

Так, по данным гонконгского издания South China Morning Post, за сутки с субботы на воскресенье в мире было подтверждено более 800 случаев COVID-19, в Китае - 570.

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Первый случай заражения в Италии был отмечен у 38-летнего жителя Кастильоне д’Адда. Пациент был госпитализирован в среду, но первоначально медики не связывали симптомы его болезни с "уханьским" вирусом. После ухудшения его самочувствия его супруга рассказала, что недавно заболевший общался с другом, не так давно вернувшимся из Китая.
Хроника 09 января – 02 марта 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай

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