В госдепе признали готовность РФ к сотрудничеству по Договору по открытому небу

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор признал, что Россия показала готовность к сотрудничеству с США, сняв ряд ограничений в рамках Договора по открытому небу.

"Совсем недавно, например, был полет, который проходил под Калининградом, что всегда было в некотором роде камнем преткновения. Это было в духе сотрудничества", - сказал Гилмор в ходе пресс-конференции.

Он также добавил, что российские власти сняли возражения на полеты над районом проведения "крупных военных учений", но не уточнил, каких именно.

"Однако мы не считаем, что этого достаточно. Мы считаем, что мы должны держать русских строго под контролем по Договору об открытом небе. (...) Политика президента такова, что во всех договорах должна быть взаимность. Если мы собираемся строго придерживаться этих наших договорных обязательств, мы ожидаем, что русские будут строго придерживаться своих договорных обязательств", - отметил постпред США при ОБСЕ.