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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 02:55

США напомнили о сохранении санкций до тех пор, пока Россия "не откажется от Крыма"

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - США будут сохранять санкции в отношении Крыма до тех пор, пока Москва не откажется от него, заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

"Мы никогда не откажемся от санкций в отношении Крыма, пока они (Россия - ИФ) не выйдут из Крыма. (...) Мы также собираемся сохранить наши санкции в отношении Восточной Украины, и я думаю, что это важные меры, которые мы принимаем, которые являются дипломатическими действиями, которые мы предпринимаем с целью отстаивания того, что правильно", - сказал Гилмор на пресс-конференции.

Он сравнил непризнание вхождения прибалтийских республик в состав СССР с непризнанием Вашингтоном вхождения Крыма в состав России.

"Мы никогда не соглашались, что прибалтийские государства были частью Советского Союза. Они были покорены силой. Мы никогда не соглашались с тем, что это советские социалистические республики и законные части России (СССР - ИФ). Точно также мы будем отстаивать это предложение (о вхождении Крыма в состав России - ИФ), пока оно не изменится. Необходимо изменить подход к внешней политике России. Это еще не произошло, но однажды произойдет, и Соединенные Штаты будут придерживаться наших принципов и придерживаться принципов Заключительного акта (Хельсинского соглашения - ИФ)", - добавил Гилмор.

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