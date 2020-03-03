Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 22:34

У двоих россиян в ОАЭ обнаружили коронавирус

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В ОАЭ выявлены шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, среди заболевших - двое россиян, сообщает министерство здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов во вторник на своей странице в фейсбуке.

Согласно сообщению, заразились также двое итальянцев, гражданин Германии и колумбиец. Их состояние стабильное. Случаи заболевания COVID-19 связаны с проведением велогонки "Тур ОАЭ", которая была отменена за два этапа до конца из-за положительных тестов на коронавирус у двоих итальянцев.

Отмечается, что все люди, помещенные в карантин, пройдут "повторное обследование и тестирование на наличие коронавируса для обеспечения максимальной защиты". На данный момент пациенты находятся под наблюдением и получают необходимую медицинскую помощь.

По данным Минздрава ОАЭ, общее число случаев заражения коронавирусом достигло 27, пять человек уже полностью выздоровели.

Хроника 09 января – 03 марта 2020 годаЭпидемия коронавируса
ОАЭ

Новости по теме

Новости

Депутат "Слуги народа" анонсировал масштабные перестановки в кабмине Украины

Эпидемия коронавируса

Весенняя встреча МВФ и Всемирного банка пройдет виртуально из-за коронавируса

Жертвами торнадо на юго-востоке США стали 19 человек

Жертвами торнадо на юго-востоке США стали 19 человек

Двоих пассажиров немецкого лайнера Aida Aura проверят на коронавирус в Норвегии

Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона "Айдар"

Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона "Айдар"

Девять человек погибли в США из-за торнадо

В мире сменился лидер по производству олова

В мире сменился лидер по производству олова

США обратились в СБ ООН для снятия террористического статуса с "Талибана"

США обратились в СБ ООН для снятия террористического статуса с "Талибана"

Сирийские военные сообщили об успехах в боях под Серакабом

Brent подорожала больше чем на 3%

Brent подорожала больше чем на 3%
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');