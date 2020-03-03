У двоих россиян в ОАЭ обнаружили коронавирус

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В ОАЭ выявлены шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, среди заболевших - двое россиян, сообщает министерство здравоохранения Объединенных Арабских Эмиратов во вторник на своей странице в фейсбуке.

Согласно сообщению, заразились также двое итальянцев, гражданин Германии и колумбиец. Их состояние стабильное. Случаи заболевания COVID-19 связаны с проведением велогонки "Тур ОАЭ", которая была отменена за два этапа до конца из-за положительных тестов на коронавирус у двоих итальянцев.

Отмечается, что все люди, помещенные в карантин, пройдут "повторное обследование и тестирование на наличие коронавируса для обеспечения максимальной защиты". На данный момент пациенты находятся под наблюдением и получают необходимую медицинскую помощь.

По данным Минздрава ОАЭ, общее число случаев заражения коронавирусом достигло 27, пять человек уже полностью выздоровели.