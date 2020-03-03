Анкара заявила о ликвидации почти 300 сирийских солдат в Идлибе

Турецкий военный вертолет в небе у сирийской границы Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Армия Турции в сирийской провинции Идлиб во вторник уничтожила девять танков, две гаубицы, шесть многоствольных ракетных установок, два военных транспортных средства, а также 299 сирийских солдат, информирует турецкое министерство обороны.

Кроме того, ведомство сообщило о гибели одного турецкого военнослужащего и девяти раненых, уточняет NTV.

В свою очередь издание "Сабах" со ссылкой на главу управления турецкого оборонпрома Исмаила Демира сообщает, что Турция на фоне эскалации обстановки в сирийской провинции Идлиб разместит в Сирии дополнительные системы ПВО.

Он уточнил, что речь идет о произведенных в Турции системах HISAR-A для перехвата целей на низких высотах, и о системах HISAR-O - против целей на средних высотах. Ожидается, что HISAR-A будут развернуты через неделю, а HISAR-O - "вскоре".

В то же время, напомнил Демир, в настоящий момент в Сирии на поле боя уже задействованы другие произведенные в Турции установки типа Korkut, которые используются против низко летящих целей.

В конце февраля агентство Bloomberg сообщило, что Турция обратилась с США с просьбой развернуть две батареи ЗРК Patriot на юге страны, чтобы сдерживать действия России и Дамаска в сирийской провинции Идлиб. Затем глава оборонного ведомства Турции Хулуси Акар отмечал, что Вашингтон мог бы обеспечить Анкару ЗРК Patriot в качестве меры поддержки турецких действий в Идлибе.

Сегодня, 3 марта, спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри сообщил, что Вашингтон поможет Турции боеприпасами. В свою очередь американский посол в Турции Дэвид Саттерфилд заявил, что в Вашингтоне изучают запрос Турции на передачу ей зенитных систем вооружения.

ВС Турции поддерживают ведущих борьбу против Дамаска боевиков на севере Сирии. В последние дни участились случаи обстрелов сирийскими военными позиций турецкой армии в провинции Идлиб. Турецкая сторона также наносит удары по сирийским правительственным силам.